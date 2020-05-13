卓悅佐敦分店與Lush德福分店　分別被追租14萬及112萬元

化裝品牌Lush及化妝品銷售店卓悅，分別於德福廣場及佐敦分店，均遭業主指稱欠租，從而遭業主入稟高等法院追租及收樓，其中Lush被追約112萬元，卓悅亦被指自今年1月起欠租，被追14萬元。

卓悅佐敦舖被追14萬

另外，化妝品銷售店卓悅，則以月租3.5萬，與原告電藝發展有限公司簽下租約，租用佐敦新寶廣場1401號舖位的3年租約，租期由2018年11月開始。電藝指卓悅拖自今年1月至5月欠租金，昨入稟追討並要求交吉，並追討租金約14萬元。

Lush遭港鐵入稟追討

化妝品牌Lush被指拖欠德福廣場分店租金的案件中，原告為港鐵有限公司，被告為Lush Asia Limited。

入稟狀指，港鐵為德福廣場一期地下G5號舖位的註冊業主。2018年，港鐵與被告簽下由同年6月開始，為期3年的租約。該約訂明，港鐵會收取定額租金，又或者按照被告每月的總收入，抽取某百分比作為租金。首年的定額租金為25.3萬，其後按年加5000元；而另一計算方法則是抽取15%至17%總收入。此外，被告亦須支付差餉、管理費、宣傳費等。

港鐵曾兩度給租務優惠

港鐵去年月尾及今年3月兩度給予租務優惠，惟LUSH今年2月未有支付全數租金，其後更拖欠差餉、管理費、宣傳費等費用。

案件編號：HCA609、613/2020