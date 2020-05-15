上週五﹙8日﹚立法會內會泛民及建制派議員爆發肢體衝突。《香港01》統計直選立法會議員Facebook互動數據，發現在內會「拖行事件」主角之一的工聯會郭偉強，在過去一週人氣急升，專頁追蹤者﹙Likes﹚人數急升超過一成。 而郭偉強在週日貼出的「母親節快樂」帖子更超過陳淑莊、何君堯，以及一眾議員有關當日街頭示威的帖子，惟該篇帖文中以「嬲嬲﹙Angry﹚」佔多。

互動量最多十名的議員 僅兩名建制

記者統計37名現任立法會直選議員﹙包括超區﹚過去一週的Facebook互動數據﹙註：5月4日至10日的互動次數，包括讚〈Likes〉、嬲〈Angry〉等心情互動，以及轉發和評論﹚。整體看來，譚文豪、何君堯、楊岳橋獲得互動次數最多；互動次數最多的十名議員中，只有何君堯和葛珮帆兩名建制派議員，其餘均為泛民議員，以及熱血公民鄭松泰。

記者另將各人的Likes、Angry等心情互動次數，減去「畀嬲」，嘗試得出「正面心情互動量」。結果顯示，前三名是何君堯、楊岳橋、譚文豪。其中何君堯過去一週獲得逾10萬心情互動量，當中約1,700是「畀嬲」，得出「正面心情互動量」約9.8萬。何上週一共發出31則帖子，當中超過四成是影片或直播。而兩名泛民議員則有不少抨擊政策的帖子，或有不少網民有同感而「畀嬲」。

按每則帖文的互動次數計算，則郭偉强、鄺俊宇、林卓廷排前三。發帖數最多的前三是鄭松泰、葛珮帆、毛孟靜，當中鄭松泰上週一共發出139則帖文，而整體議員一週平均發帖21則。

內會衝突當日何君堯最多Likes

上週五，立法會內會出現「雙胞胎主席」事件。當日上午，內會由公民黨郭榮鏗主持，及至下午會議前民建聯李慧琼在立法會保安協助下走上主席台，其後泛民及建制議員一度爆發肢體衝突，包括人民力量陳志全被工聯會郭偉強拖扯後倒地，陳志全事後需要入院治療。

+ 6 + 5 + 4

當日多名議員均在自己的Facebook專頁上直播事件，何君堯當天就分四次直播下午會議，互動數量超過其他議員，互動種類中以「讚﹙Likes﹚」佔最多數。而「拖行事件」主角之一的陳志全，當日互動數排在所有議員的第六位。郭偉強亦收到較平時多的互動量，惟當中大部份是「畀嬲」，而當日他只有一則直播內會的帖子。

內會風波後 郭偉強「人氣急升」

值得留意的是，郭偉強自從內會事件風波後，專頁Likes數明顯增加。事件發生前的數天，郭的專頁每天Like數增加不多於20個，而風波當日，單日增加更近600個Likes，其後兩天亦每天維持三位數字的Like數增加。專頁Likes數過去一週由13,413個，急增1,600多，至15,046個，增幅超過一成，郭偉強可謂「人氣急升」。

而郭在週日貼出的「母親節快樂」帖子，更成為上週所有直選議員發出的帖文中，互動次數第二多的帖文，不過近1.3萬的心情互動中，有6成，即近8,000是「畀嬲」。

對於專頁短時間粉絲急增，郭偉強回應查詢時表示，估計很多市民都關心議會停擺的問題、留意近期議會的發展，市民是因應自己所看到的，再決定是否關注。

假如在今年選舉中爭取連任，網上的關注度會如何影響選情？郭偉強認為，這一切都言之尚早，因每天都有不同的新聞，而選舉是數月後的事。他指，網上的「Likes」或「嬲嬲」，始終不是正式選票，不能等同選舉結果。