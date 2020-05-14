李力持貼記協記者證指：邊位想做記者可以自己DIY 　記協嚴厲譴責

導演李力持在Facebook專頁發出帖文，當中上載了記協的記者證樣本，並稱「邊位想做記者可以自己DIY」。 記協今日（14日）發出聲明，稱有關帖文涉嫌教唆他人偽造記協記者證，對此作出「嚴厲譴責」，並指現正尋求法律意見，或會報警處理，並保留一切法律追究權利。 記者曾致電李力持查詢，但報道刊登前仍未能聯絡他。

導演李力持在Facebook專頁發出帖文，當中上載了記協的記者證樣本，並稱「邊位想做記者可以自己DIY」。（FACEBOOK截圖）

記協指出，發現今日有人在社交平台，上載本會記者證樣本的圖片，並涉嫌教唆他人偽造本會記者證。記協批評，有關行為涉嫌教唆他人偽造本會記者證，引起公眾誤會。

記協重申，只有記協的「正式會員」，才有資格申請記協記者證。根據記協會章，要獲得「正式會員」資格，必須以新聞工作為主要收入來源，即受僱於本港傳媒或在港從事傳媒工作，或從事職前和在職新聞工作訓練等，有關申請會經過嚴格審核。

記者曾向李力持查詢事件，惟數次致電都被掛斷電話，仍待對方回覆。