【Facebook觀察】內會風波議員開22次直播　最多互動的議員是？

上周立法會內外風波不斷：周五（8日）立法會內會泛民及建制派議員爆發肢體衝突，而周日（10日）街頭衝突中多名泛民議民到場調停。社交媒體已成為政治人物的重要輿論陣地，究竟現實世界中的種種事件，會如何影響網上互動？ 《香港01》統計直選及超區立法會議員Facebook專頁的互動數據，發現整體議員在周五的互動總數超過40萬，而周日只有約21萬，原因之一是泛民議員周日發帖量較周五少近半有關。周五泛民議員的互動次數多於建制，周日則由建制領先。

上周五，立法會內會鬧出「雙胞胎主席」風波並演變成肢體衝突。當日泛民、建制多名議員在自己的Facebook專頁上直播事件，一共直播22次（全日共30次）。

周五互動量十大帖文

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周日多區發生示威，多名泛民議員到場調停，專頁當日發帖及直播次數量均較周五大減。建制議員的帖文則以母親節祝福為主。

周日互動量十大帖文

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內會衝突當日互動量較母親節示威當日多

統計37名現任立法會直選議員（包括超區共17名泛民、20名建制議員）的專頁兩天的互動次數（註：包括心情互動、評論及轉發），上周五互動總次數超過40萬，而周日只有21萬，相差近半。部份原因或在於泛民議員上周日發帖數量較上周五時大減，由周五的120則，減至周日的61則。泛民議員專頁的總互動次數也由周五的25.8萬次，降至周日的15萬次。

建制方面，兩天的發帖數量分別不大，均維持在50多至60則的水平；而總互動次數則由上周五的15萬次，降至上周日的10.9萬次。

周五內會泛民互動多於建制 周日反之

值得留意的是，上周五泛民的互動次數多於建制，而到了周日，則由建制反超前。不過，泛民平均每則帖文獲得互動次數較建制低。泛民上周五每則帖文互動量有2,150次，周日1,736次；而建制議員上周五每則帖文的平均互動量為2,516次，上周日有1,941次。

母親節當日遇着上多區商場示威，周日立法會議員專頁中，互動量最多的三則原創帖文，均圍繞母親節。郭偉強的母親節祝福互動最多，2.3萬次互動中，有超過1萬次評論及有7千多個「畀嬲（Angry）」。互動量其次是陳淑莊及何君堯的母親節帖文。

周日互動量前十帖文 四則為示威內容

當日最多互動的十個帖子中，有四則有關街頭衝突，當中包括譚文豪和楊岳橋的三則現場報告，以及葛珮帆的帖文：「所謂記者多到成幅牆 真係痴線 政府點可能唔管⁉」。

而在稍為平靜的周六，數據或更反映日常情況。當日互動最多的議員包括有譚文豪、何君堯及陳志全。譚文豪當日有關「黃色經濟圈」的帖文收到最多互動，另有數則有關鑽石山公眾聚集的帖文。何君堯當天有23同盟直播節，而陳志全則有數則關於自己傷勢的帖文。