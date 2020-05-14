銀行經理14歲時非禮7歲表妹被判感化　上訴庭指判刑合適拒加刑

金融界女高層受「#me too」運動啟發，向父母透露20多年前曾遭當年只有14歲的表哥非禮，已成了銀行經理的表哥，經審訊後被裁定3項非禮罪成，被判感化令12個月。律政司認為判刑過輕。上訴庭早前駁回律政司的刑事覆核申請，今(14日)頒發判詞解釋理據，指表哥犯案時仍年輕，心智未成熟，若案件未有延誤，判監可能性也不高。上訴庭又指，若改判他入獄，將破壞其改過自身的努力，令他前途盡毀，會對其家庭有極具破壞性的後果，最後決定維持原判。

現年38歲的被告，早前在裁判法院被裁定非禮罪成，上訴庭裁定原審判他感化合適。(資料圖片)

案發時被告14歲事主7歲

現年38歲的被告，涉於1996至1997年間，非禮當時約7歲的表妹X，包括藉詞脫去X的上身摸她胸部及乳頭，以及抱起X時，觸摸X的私處。被告案發時於14歲。

指原審官忽略考慮事主情況

被告否認控罪，於2018年經審訊後被裁定3項非禮罪。惟律政司認為原審判刑時過分強調被告的個人情況，忽略了事主X的個人情況，低估案件的嚴重性和漠視了案件對X帶來的影響，亦沒有充分考慮其創傷報告。律政司認為被告的刑期不應低於一個短期的監禁式刑罰。

上訴庭重申非禮兒童罪行嚴重

上訴庭在判詞指，非禮兒童的罪行極為嚴重，罪行可能會對兒造成終生困擾及陰影，亦可能對其家人和朋友造成無盡的傷痛。而成年人非禮兒童，法庭必會重判，即時監禁無可避免。

若本案無延誤亦不一定判監

惟上訴庭亦指，青少年對性有幻想，會好奇。法庭對青少年，特別是初犯的青少年干犯性質較輕微的非禮罪，不一定要採納過分嚴厲的判刑。

上訴庭指出，被告在案發時不足15歲，心智未成熟。以本案非禮的嚴重程度和被告的犯案年紀，即使案件沒有延誤，法庭判即時入獄也不是唯一選擇，可能性也不高。

判入獄破壞被告自新的努力

此外，被告遭判刑時已近38歲，事業有成，已婚並育有兩名小孩。上訴庭指，若現時改判他入獄，不但破壞其過往改過自新的努力，令他前途盡毀，更會對他的家庭，有極具破壞性的後果。

上訴庭亦認為，原審裁判官在判刑時，沒有忽視事件對X的影響。上訴庭因此駁回律政司的申請，維持原判。

案件編號：CAAR6/2018