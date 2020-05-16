百年先施百貨易手　港人顧客光顧感受「老香港」　店員反駁不老土

本地老牌百貨公司先施昨日（15日）獲內房股偉祿集團提出以5億元全購，意味再有一個本地百年老店易手。《香港01》記者今日（16日）到先施旺角山東街店視察情況，疫情緩和之下，逛街市民的確有所增加，不時有人進出，但以「成熟一族」為主。 有顧客指先施近年的策略主要打「自由行」牌，只有「老香港」才會久不久到來感受情懷，店內部份牌子產品太古舊了，要想辦法轉型才能吸引新一代，若非如此，會慢慢被淘汰、消失。 對於偉祿提出收購，有店內職員説，公司只是「多一名股東」，對日常運作絕無影響；過去三個月店內人流的確很少，但一到5月，氣氛截然不同，較之前多了一倍人到店內行逛，店內職員亦能夠「鬆一口氣」。

本地老牌百貨公司先施，現於旺角瓊華中心設有一間分店。 （梁煥敏攝）

年長顧客：後生仔未必識買

1900年創辦的先施現有五間門市，旺角山東街瓊華中心分店最大，由地庫至三樓共有五層。今日所見，逛街的市民的確有所增加，每一層有不少年長一輩在選購衣服、廚房用品或寢室用品等。

店內佈局、所出售的品牌及價錢跟以往相若，主要是來自歐洲及日本的貨品，但衣履品牌較為成熟，新一代未必認識，但也吸引年長顧客。其中一名60多歲的男士向記者介紹說：「呢啲牌子來自意大利，啲質料係靚好多，後生仔未必識買，始終淨係啱我哋睇。」店內亦正進行減價促銷優惠，價格看來並不便宜，丅恤每每需要約千元一件。

羅先生說，昨日有留意有內地資金收購先施，坦言絕不出奇。 （梁煥敏攝）

顧客提多項建議盼助走出困局

顧客羅先生及太太今日到來選購廚具用品。羅先生說，昨日留意到先施被內地資金收購消息，「賣盤係遲早嘅事，可能其他老牌子百貨都會同一命運。」他慨嘆說：「冇辦法，淨係靠自由行，一成不變。」

他認為年輕一族比較多網上購物，鮮到這些老牌子的百貨公司行逛，只是他們不習慣，而這些老牌子百貨公司絕大部份是「老香港」感受情懷之地。他坦言不少牌子較為成熟，未必適合年輕一輩，「你叫我個仔都未必會來，都係要變化下啲新牌子，咁樣落去後生嗰代唔會嚟。」他認為百貨公司應該要改變策略，並不要單一以靠旅客及內地自由行客路，尋找一些吸引本地人的方法，才能經營下去。

何小姐與兩名兒子到店內逛逛，她笑言主要到店內「過冷河」，順便看看有否櫥櫃用品等適合購買。她指先施百貨的售價跟其他大型百貨公司相若，絕不感到特別昂貴，可是部份產品的確過於「成熟」，新一代未必喜歡這種款式，坦言有點「幾廿年唔變」，認同應該得到新資金經營後，考慮改變營銷策略，加入一些新牌子元素等等，才能繼續長久發展。

職員：顧客如外界所想的「古舊」

有店內職員形容公司新動向，只是「多一名股東」，對日常運作絕無影響，包括現時持有公司現金券的顧客，可以繼續使用。她指過去三個月受到疫情影響，店內人流的確少之有少，「尤其是冇晒自由行同埋啲旅客。旅客唔一定係內地人，全部都嚟唔到，真係差好遠，今個月多返啲人，但係當然全部都係香港人啦。」5月起氣氛截然不同，較之前多了一倍人到店內行逛，職員「鬆一口氣」。

另一店員強調，到來行逛的市民絕不是全部年長人士，部份30多歲的顧客亦會到場選購運動用品及廚具產品，並非如外界所想的「古舊」。