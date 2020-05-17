DSE歷史科｜何柱國批出題人水平有問題：有啲問題係唔可以講

中學文憑試（DSE）歷史科問「1900-45年日本為中國帶來利多於弊」，教育局日前稱題目「傷害國民感情」，要求考評局要求取消這條題目。 星島集團主席、全國政協常委何柱國接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時指，只要談及種族等問題，有正常思想的人都不會提及，表示出題人「不知居心何在」、水平不夠，「有啲問題係untouchable（不能觸及），係唔可以講。」

星島集團主席、全國政協常委何柱國。（資料圖片／張浩維攝）

他說，曾與美國朋友談及有關問題，表示出題人「不知居心何在」、水平不夠。何說，美國若要探討販賣黑人奴隸到美國是好是壞，正常老師都不會問，只要談及種族等問題，在道德觀念上，有正常思想的人都不會提及，「有啲問題係untouchable（不能觸及），係唔可以講。」

他又說：「你會唔會係德國到，話嗰時納粹黨殺咗幾多猶太人？正常人係唔會提。」他強調，這是界線及水平的問題。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（資料圖片）

出題人應反思出發點

他說，出題目的人應思考自己的出發點，又反問是否提供南京大虐殺、日本人殺害及姦淫了多少中國婦女等作參考資料，以提供平衡的例子。

被問及是否不能討論「敏感議題」，他說：「你可以傾，你自己知踩唔踩到地雷。」

聲稱自己「考第尾」

對於教育局是否應該要定下界線，以決定部份議題不能討論，何坦言，自己考試一向「考第尾」，「你問下林鄭，佢考第一，我考第尾。」