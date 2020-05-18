房協策誠軒暫住房屋周三接受申請　月租2800至5000元

房協宣布與港鐵簽訂協議，以5年期借用港鐵前員工宿舍大埔策誠軒作過渡性房屋，涉及185個單位，周三（20日）至6月2日接受合資格公屋輪候家庭申請。 策誠軒共有185個，當中超過130個將以房協「暫租住屋」形式出租，供輪候公屋三年或以上的三至六人家庭申請暫住。其餘約50個單位將經房協交由香港社會服務聯會出租及營運。 房協行政總裁陳欽勉表示：「早前於漁光村和觀塘花園大廈推出的『暫租住屋』項目均申請踴躍，反映過渡性房屋的需求殷切。今次和港鐵公司合作，再次讓現有房屋資源得以善用，更可於短時間內幫助有逼切需要的基層家庭改善居住環境。」

+ 12 + 11 + 10

房協行政總裁陳欽勉表示，今次和港鐵公司合作，希望讓房屋資源得以善用，短時間內幫助有逼切需要的基層家庭改善居住環境。

另外，社聯表示，當中51個單位將由社聯直接管理。社聯會甄選認可營運機構向住戶提供支援服務，以協助住戶適應新居住環境和生活，並加強鄰里關係和建立小社區；社聯亦將會為單位鋪上膠地板，並提供部份電器，而住戶亦可領取最多1,000元購買電器津貼，而合資格住戶亦可申請搬遷津貼。

租金水平按「社會房屋共享計劃」準則而定

租金水平會根據「社會房屋共享計劃」的準則而定，申請資格包括居住在劏房，及正輪候公屋三年或以上的家庭或人士，或有迫切住屋需要的家庭或人士，以及其他有需要人士。

社聯已於3月底邀請社福機構或社會企業提交營運計劃書，稍後公布指定營運機構的資料，預計營運機構於6月底前接受住戶申請，預計首批住戶最快可於8月入住。