DSE歷史科│考評局蘇國生：問題複雜、考慮多　試題廢存未有共識

DSE歷史科一條必答題問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起爭議。考評局委員會昨日召開特別會議後，同意全力配合教育局檢視擬題機制，重申試題存廢問題尚未下決定。 考評局秘書長蘇國生今日早上（19日）回應傳媒查詢時強調，委員關注事件，但問題複雜，需時審議該條試題的廢存問題。特首林鄭月娥於行政會議前表示，事件屬專業失誤，考評局已表示會全面配合教育局檢討出題機制，亦同意考評局需認真研究如何處理事件，以保障考生。她同時強調，為保障教育及考生，必要時會動用法例所給予的權力，向考評局作指示不會迴避。

2020年中學文憑試歷史科（世史科）上周四（14日）開考，卷一其中一條必答題問及考行是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，要求考生以「所知」及參考資料回答題目。試題引來建制派議員及教育評議會批評，質疑題目偏頗。教育局其後要求考評局取消試題，並派員到考評局了解出題及審題機制。

中學生行動籌備平台收集超六萬人聯署，反對教育局要求考評局取消試題，當中包括約1,200名應屆歷史科考生，平台表明若考評局決定取消試題，將提出司法覆核。另有多個團體前往考評局抗議，要求取消有關試題。

香港考試及評核局秘書長蘇國生。（資料圖片／張浩維攝）

考評局委員會昨日（18日）討論後，表示同意全力配合教育局檢視擬題機制。但有關試題存廢問題，考評局表示涉及因素較多，要再探討，以作審慎和適當安排，若有定案將盡快公布。蘇國生今日早上再回應事件時強調，考評局委員非常關注事件，惟題目存廢影響考核的公平及公正，問題複雜，需考慮的事情較多，加上意見眾多，委員會需詳細審議才能下決定。