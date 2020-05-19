失業率｜下午公布最新失業率　羅致光：坊間估算樂觀有機會破5%

新冠肺炎疫情下，港府推出限制社交距離的防疫措施，市民減少外出活動，本港經濟備受打擊。 政府下午將公布今年二至四月的失業率，勞工及福利局局長羅致光今日（19日）在電台節目中形容，坊間估算失業率4.5%是較樂觀，直言失業率很可能升至4.9%，「若低於4.9%，代表情況已沒繼續加速惡化」，甚至不排除有機會逾5%。本港上一次失業率逾5%是2009年，若重返5%將是11年首次。

勞工及福利局局長羅致光形容，坊問估算失業率升至4.5%，是偏向樂觀。（資料圖片／歐嘉樂攝）

勞工及福利局長羅致光今日在商台及港台的電台節目皆談及最新失業率問題。羅致光指，上次公布的失業率已達4.2%，形容市場預期失業率升至4.5%屬較樂觀的估算，市場雖穩定下來才有機會是4.5%。他認為，按整體就業市場情況及增幅趨勢推算，他相信失業率很可能升至4.9%，「若低於4.9%，代表情況已沒繼續加速惡化」，但不排除有機會逾5%。

受疫情影響，本港多個行業備受打擊。（資料圖片）

政府早前宣布推出810億元「保就業」計劃，向僱主提供有時限的財政支援，希望僱主保留員工。羅致光相信，政府推「保就業」計劃對四月失業情況影響少，相信計畫效用在五月份才開始見效。

▼保就業計劃問與答▼