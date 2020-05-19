新冠肺炎│卡拉OK有望29日起可供唱K　15個泳灘周六率先重開

政府今日（19日）宣布將「限聚令」延長多14日，卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室等娛樂場所「停業令」延長7日至5月28日。食物及衞生局局長陳肇始解釋，延長7日原因是社區近日出現群組爆發，擔心有傳播鏈出現，同時顧及業界生計，定下7日期限繼續評估整體情況及日後放寬的可行性，即有望29日可重開。 30個公眾泳池將於本周四（21日）重開，但會設有人數限制；至於泳灘方面，其中15個泳灘將於本周六（23日）重開，即會有救生員當值。

現時沙灘無救生員當值，但逢好天日子，則會擠滿泳客。（資料圖片）

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延長停業令7日再監察

陳肇始表示，目前並非放寬「限聚令」措施良機，宣布受第599F章要求關閉的處所，包括卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室等娛樂場所，「停業令」有效期延長7日至5月28日。她解釋，明白不少業界及員工希望上述場所盡快重開，維持生計，但因本地有感染群組爆發，需時追蹤源頭，故延長7日再監察及評估本地感染情況，視乎整體情況考慮日後放寬的可行性。

她又指，不同場所放寬措施是分階段及有條件實行，除了嘗試尋找傳播源頭、追蹤發放的3000多個樣本瓶有否陽性個案，亦會逐步擴大檢測範圍，有助檢視有關處所有否條件在下一階段放寬。

此外，餐飲業場所維持現行保持社交距離措施至6月4日。她表示，連教練在內小組訓練或課堂要確保人與人之間距離維持1.5米，期間必須佩戴口罩；公眾娛樂場所如娛樂遊戲站、遊戲機設施不得超過8人駐留，大型場所駐留人士不得超過設計容量一半。

陳肇始宣布卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室等娛樂場所「停業令」有效期延長7日至5月27日。（余俊亮攝）

泳池重開後將有人數限制

民政事務局局長徐英偉補充指，康文署將逐步開放康樂設施，例如5月21日起重開30個公眾泳池，舞蹈室、活動室、健身室、運動攀登設施、燒烤場、水上活動中心等；5月23日重開15個泳灘。

被問及會否擔心引發新一輪爆發，徐英偉表示對於如兒童遊樂設施、涉及有肢體碰撞運動的球場仍沒有信心，故首階段並非全面開放，亦有佩戴口罩、檢測體溫等要求；就算泳池開放，亦有人數限制，避免太多人游泳。他指，市民或有機會與病菌在社區共存，認為有時鬆、有時緊的措施或成新常態，強調會持續監測疫情及檢視措施安排，平衡各方所需。