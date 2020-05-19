新冠肺炎｜最新失業率升至5.2%　逾十年來高位　

新冠肺炎疫情肆虐，政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字，本港2月至4月期間，失業率為 5.2%，較去年1月至3月的4.2%，上升1個百分點，為超過10年來的高位；就業不足率亦由2.1%上升至3.1%，為超過15年來的高位。另外，失業人數亦達破20萬人。 勞工及福利局局長羅致光指，當中零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升至9.0%，為超過15年來的高位，就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來的最高位。

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最新數據顯示，失業人數由162,200人上升至2月至4月的202,500人，增加約40,300人。同期的就業不足人數亦由82,800人上升至118,600人，增加約35,800人。

羅致光指，總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3.0%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。另外，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升至9.0%，為超過15年來的高位，就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來的最高位。



勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

羅續指，當中餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至12.0%及8.4%，建造業失業率及就業不足率分別上升至10.0%及8.0%，情況同樣嚴峻，其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

他又說，勞工市場在短期內將繼續面對巨大壓力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，應有助保障員工就業，政府會密切留意相關情況。