鏞記酒家斥4000萬裝修大變身　第三代掌舵甘蕎因：價格大致不變

位於中環、以炭火燒鵝成名的的鏞記酒家，本周一（18日）起全面暫停營業以進行大裝修，預計需時2個半月。第三代掌舵人、財務總監甘蕎因表示，裝修將融入中西文化及修葺大廚房，但會保留傳統炭爐，強調之後價格大致不變。 疫情下，不少市民減少外出用餐，今年2、3月疫情嚴峻期間，不少公司籲職員「在家工作」，中環一帶食肆顯得冷清，鏞記酒家亦大受影響，客量減少九成。甘蕎因坦言，所幸是店舖為自置物業，令對職員的影響減低，只是少部份老師傅放三、四日無薪假。

鏞記酒本周一（18日）展開大裝修，將變得中西合壁，大廳龍鳳大禮堂將保留。（盧翊銘攝)

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疫情致食客少九成 關閉其中一層

有78年歷史、曾為米芝蓮一星的鏞記，8年前曾因爭產清盤案，令不少「為食一族」擔心，近年第三代「拆伙」塵埃落定。中環總店周一起暫停營業約兩個半月，以進行大裝修，望於暑假內可重開營業。

財務總監甘蕎因表示，於一年前已經洽談計劃，又指現剛巧遇上疫情，若早一兩個月開始裝修，可能更理想，「蘭桂坊當日有群組、加埋限聚令真係好大影響，2月個個home office（在家工作） 無下午市，3月份晚上8點中環如死城，我哋少九成客，有一層要關門，其他又坐唔滿客。」但種種原因下仍於5月正式裝修。

鏞記酒家第三代掌舵人、財務總監甘蕎因表示是首次大裝修，新店將融入中西文化設計。（盧翊銘攝）

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木炭炭燒爐必定保留 融入中西文化

甘蕎因提到，裝修位置重點放在三樓大廚房內，現時「買少見少」的木炭炭燒爐必定保留，但會進行翻新。由於環保及減少燃油，酒樓沿用的舊式油渣爐將會由煤氣爐取代，亦將因此減低廚房內的溫度，廚部師傅李敬賢說：「以往要用人手控制火候，之後會易控制好多，始終大部份廚師都習慣用煤氣爐，同埋因為用油渣爐，廚房達40幾度。」

小菜廳方面，已有46年歷史、最為著名的傳統多功能「龍鳳大禮堂」及宴會廳入口處、由中國著名文學家林語堂揮毫的「鏞記天下第一」雲石雕，會進行復修並保留；但幾個大廳將會融入中西文化，甘蕎因說 :「我哋想有香港文化，同將會新潮返少少，有半私人空間感。」創辦人甘穗煇最愛照顧客人的門外位置，有40多年歷史的雲石樓梯及以原古木雕王羲之像及鵝池將會保留。

甘蕎因表示，整個項目暫時預計需花費4,000萬元，裝修期間部份職員會到尖沙咀店或工場工作，大師傅則留守研制新菜式，各有各忙，「基本上無同事要放假，我哋而家考慮將80、90年代的菜式重推，好似全鵝宴嗰啲，之後大部份菜式價格不變。」

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捱過疫情「好在阿爺買落間舖」

疫情下，飲食業大受打擊。甘蕎因坦言，幸得店舖為自置物業，可讓職員的影響減低，只有少部份老師傅放三、四日無薪假；5月份疫情緩和，母親節期間營業額有所改善，「好在當日阿爺買落間舖，而家我哋唔使交租畀人先捱得住，無呢個壓力，如果唔係都幾難搞。」