女銀行家注射Botox翌日不治　醫生李宏邦涉嚴重疏忽　被控誤殺

52歲女銀行家張淑玲兩年前疑接受俗稱Botox的肉毒桿菌針注射後昏迷，翌日不治，主診醫生李宏邦事後被控企圖誤導警務人員、沒有備存有關危險藥物的登記冊等罪。警方昨加控一項誤殺罪，案件今（20日）於九龍城裁判法院提堂，控方指被告未有好好監察血氧飽和度、未有向呼吸困難的事主提供氧氣等，其嚴重疏忽引致事主死亡。

被告暫時毋須答辯，誤殺案押後至下月29日，於東區裁判法院辦理交付程序，而原先的案件則押至11月24日再訊，以候誤殺案的結果。被告獲准保釋，期間不可離港，並須交出旅遊證件。

被告李宏邦原已被控企圖誤導警員等罪，今天就被加控誤殺罪名再到法庭應訊。(林樂兒攝)

被指在張呼吸困難時未提供氧氣

被告李宏邦（87歲）被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲。控罪指，他身為負責治療張的正式註冊醫生，對張負有謹慎責任，卻未有為她的安全採取合理的謹慎措施：儘管張最近曾攝取催眠藥及不確定禁食狀態，被告仍施用藥物鎮靜；張處於鎮定狀態時，被告未有監察其血氧飽和度；張呼吸困難時未有提供氧氣；未有向張給予鎮靜劑的拮抗劑；被其他醫學專家詢問時，隱瞞醫療及藥物。

案件編號：KCCC1283/2019、KCCC1065/2020