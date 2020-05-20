至尊假期旅行社結業　顧客向政府基金申退款　今年36間旅行社倒閉

新冠肺炎疫情影響下，各地採取「封關」防控措施，令旅遊業界生意大受打擊。擁有三間分店的至尊旅行社因財政問題宣告結業，昨日起向近2000位受影響顧客發短訊，通知他們到旺角分店領取報團收據，藉此向旅遊業賠償基金申請九成退款，涉及金額約120萬元。有不少顧客前來索償，有部份人稱理解未能退足全數，「無所謂，疫情影響，都冇話得唔得。」

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

+ 5 + 4 + 3

尊旅行社行政經理袁小姐表示，受到疫情影響，公司財政出現問題，本月15日決定結業。（羅君豪攝）

主打內地及東南亞旅行團的至尊旅行宣布結業，三間分店中，僅安排旺角總店處理退款手續。公司行政經理袁小姐表示，受到疫情影響，公司財政出現問題，本月15日決定結業，並由昨日起以短訊通知顧客，於25日前到旺角分店領取正本收據，以向旅遊業賠償基金申請九成退款。

由於近日索償人數急升，退款期由以往半年延長至兩年。她指，受影響客人接近2000人，退款金額料達120萬元，目前已有三分之二的顧客前來分店索取單據。

擁有三間分店的至尊旅行社因財政問題宣告結業，今日安排顧客到旺角分店領取消費單據。（羅君豪攝）

客人無奈兩年內退款：政府效率係差啲

顧客羅先生今日前來旅行社領取消費收據，他與三位家人去年12月報廣東團，涉款共約4,000元，原定農曆新年假初三出發，惟因疫情影響而取消。作為「熟客」的他，未預計公司會結業。他表示，雖然只可退回9成團費，但是理解做法，「無所謂，疫情影響，都冇話得唔得」。但對於未能即時退款就稍有微言，「政府效率係差啲啦！」

客人羅太同樣去年12月花約1300元報內地團，原定一行四人於新年出發，惟因疫情未能成行，今日到場領取退款收據。她指，滿意退款安排，「佢哋都唔想，嗰一成退唔到由佢啦，人哋都好慘。」

羅先生對於未能即時退款就稍有微言，「政府效率係差啲啦！」（胡家欣攝）

有客人今日才獲悉旅行社結業消息

客人劉太指，今日前來旅行社索償200元的退款。她表示，昨日未收到旅行社短訊，早前已一直向旅行社追討，但未獲回覆，當時已心知不妙，今日才從新聞得悉結業消息。她指，200元是涉及去年底的團費，但職員稱相信仍可獲退款。她指，理解基金未能退足全數，「都唔怪得邊個，全世界都係咁，無得怪。」

劉太表示，今日才從新聞得悉至尊旅行社結業消息。（羅君豪攝）

今年36間旅行社結業 團費約1000萬元

旅遊業議會總幹事陳張樂怡接受《香港01》電話查詢表示，由今年1月初至本周一（18日）為止，接獲36間旅行社結業，當中有8間旅行社導致旅客有金錢上損失，涉未有向他們退回旅費，受影響人數約為3000人，團費金額約1,000萬港元。

陳張樂怡又稱，議會一直得悉業界因去年下半年發出的社會事件，以及疫情爆發導致生意下跌，並構成巨大的財政壓力。雖然政府有向業界提供支援，惟金額遠超於以往的營業額，故旅行社只能靠裁員、放無薪假等開源節流。

陳張樂怡預料，未來日子仍陸續有旅行社相繼倒閉，原因除涉及在疫情下未能舉辦旅行團外，亦包括未能退回相關團費，造成現金流出現困難問題。