D&G香港前主席涉收回佣177萬被控　涉向網購平台出售「季尾」貨

意大利時裝品牌Dolce & Gabbana(D&G)香港前主席，涉嫌於2013年至2016年間，先後收取內地時裝網上專賣店的經營者三筆合共約177萬港元的非法回佣，作為將總值逾1260萬的「季尾」貨賣給另一內地網購平台「唯品會」的報酬。廉署調查後，控告兩人3項串謀使代理人收受利益罪，兩名被告今午（21日）於西九龍裁判法院應訊。他們暫時毋須答辯，案件押後至下月11日於區域法院再訊。被告獲准以2萬元保釋，期間不可離港或接觸控方證人。

首被告Michel Didier Raymond Gonzalez。(林樂兒攝)

次被告是已結業網購平台經營者

首被告Michel Didier Raymond Gonzalez（54歲）案發時為D&G HK主席，該公司在香港及亞太地區分銷「Dolce & Gabbana」品牌的產品。次被告蔣加鋒（42歲）則是已結業的魅達網（香港）有限公司的經營者及主要股東。兩人同被控3項串謀使代理人收受利益罪，據了解，控罪中提及的洪曉波（音譯）是唯品會（中國）有限公司的人員。

次被告蔣加鋒(左)與律師一起離開法院。(林樂兒攝)

涉分三次收非法回佣

控罪指，兩人於2013年8月至2014年1月，與洪曉波（音譯）一同串謀，使Gonzalez在無合理辯解下，從魅達網香港收取一筆40萬港元的非法回佣，作為Gonzalez致使將D&G HK的存貨售予唯品會（中國）有限公司的報酬。

兩人又被指於2014年7月至9月期間，與洪曉波（音譯）一同串謀，就相同目的，使Gonzalez在沒有合理辯解下，從魅達網香港收受一筆逾77萬元人民幣（折合逾96.2萬）的非法回佣。

此外，兩人涉嫌於2015年1月至2016年2月期間，與洪曉波（音譯）一同串謀，就相同目的使Gonzalez在沒有合理辯解下，從魅達網香港收受一筆逾40萬港元的非法回佣。

案件編號：WKCC1340/2020