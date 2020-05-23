機場周五發生跑道事故　兩飛機同一跑道起飛降落　相距僅1.7公里

民航處今日（23日）晚上發稿指，香港國際機場周五（22日）傍晚發生一宗跑道事故，其中一架由美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）到港的聯邦快遞貨機，正在降落機場南路跑道時，該跑道正有一架香港航空由香港前往曼谷的無載客飛機正在起飛。 其後有機組人員發現聯邦快遞貨機降落前，該架港航飛機尚未完全離開跑道，決定取消降落並復飛爬升。最終事件中無人受傷，機場運作未受影響，但兩架飛機最少距離只有1 .7公里。 民航處表示，十分關注是次跑道事故，正全力調查事故起因，並已按既定機制將事件通報民航意外調查機構。

民航處已就事件作出初步調查，處方表示，涉事的聯邦快遞MD11貨機（航班編號FX9741），昨日傍晚約6時15分正在下降機場南跑道（25L），與此同時，該跑道的一架香港航空前往曼谷的A330無載客飛機（航班編號HX765）正在起飛。

聯邦快遞貨機在降落前，機組人員發現前面起飛的飛機仍未完全離開跑道，決定取消降落並復飛爬升。香港航空客機在不受影響下正常起飛，而聯邦快遞貨機在完成復飛程序後，再次進場，安全降落。

民航處指出，初步資料顯示，當聯邦快遞貨機在空中開始復飛爬升時，兩架飛機最少有超過1 .7公里的距離，亦即是兩機最短距離。