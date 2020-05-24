港版國安法｜政府發聲明強烈譴責違法行為　稱暴行印證立法必要性

有網民於網上發起今日（24日）在港島區遊行，呼籲參加者於下午由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。政府晚上發聲明，對自下午起有「暴徒」在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出嚴重暴力違法行為，政府予以強烈譴責，支持警方果斷採取執法行動。 政府又指，今日在銅鑼灣及灣仔一帶的「暴行」，顯示「港獨」和「黑暴」分子仍然猖獗，印證了就國家安全立法的必要性和迫切。性。

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政府發言人表示，有「暴徒」再次藉詞反對有關制定維護國家安全法一事，今日在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出暴力違法行為，四處以雜物堵路、縱火、破壞商舖及社區設施，包括拆毀馬路鐵欄、擊毀交通燈、撬起路面渠蓋及掘起地面磚頭等，並襲擊意見不同的市民。

發言人又指，部分「暴徒」闖入行車天橋干擾行駛中的汽車，更有人從大廈天台向地面投擲玻璃樽，並以大量磚頭襲擊警察和向他們淋潑不明液體，導致至少四名警員受傷送院。

發言人表示這些在去年下半年屢見不鮮的暴行，嚴重威脅公共安全，令人髮指。警方使用適當武力進行驅散及拘捕行動，是履行作為執法機關的職責。此外，有部分人士在現場揮動「港獨」旗幟，公然罔顧香港憲制秩序，損害香港社會整體和長遠利益，特區政府對「暴徒」及「港獨」分子的行為予以強烈譴責，並支持警方果斷執法。

發言人指，全國人民代表大會將審議《有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，根本目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，從而更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由。今日在銅鑼灣及灣仔一帶的「暴行」，顯示「港獨」和「黑暴」分子仍然猖獗，印證了就國家安全立法的必要性和迫切性。

發言人補充說，由於疫情仍未過去，為保障公眾健康而對在公眾地方群組聚集施加的限制仍然生效；而且受疫情影響，本港經濟情況嚴峻，經不起進一步打擊。今日在銅鑼灣及灣仔一帶的非法集結及嚴重暴力違法行為，不但影響附近一帶的商業活動，更有可能增加病毒傳播風險，極不負責任。特區政府呼籲市民要與「暴徒」劃清界線，不要以身試法，廣大珍惜香港的市民亦應同聲譴責這些暴行。