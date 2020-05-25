法官郭偉健同情斬人被告　馬道立指予人偏頗感　郭停審相關案件

法官郭偉健上月處理將軍澳連儂牆斬人案，在判刑中指示威者作「文革式」的極端行為，而被告主動自首，願承擔罪責是情操高尚，其判詞引起爭議。終審法院首席法官馬道立今日發表聲明，指已與郭偉健法官傾談，並提醒郭法官在履行其司法職責時，須避免在公開場合，包括於判辭中發表任何意見，因而給人偏頗的觀感。在首席區域法院法官得到終審法院首席法官的同意後，亦決定郭法官暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。

法官郭偉健判刑時不但讚被告情操高尚，更借題發揮，斥與案無關的社運示威者行為極端。(資料圖片)

終審法院首席法官馬道立今日發聲明，強調法官及司法人員絕對不可偏頗，同樣重要的是，觀感上亦不可被合理地理解為對任何人士或因由有所偏頗，因此，法官及司法人員必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合（包括於判辭中）發表任何意見，尤其是任何一種政見。當法庭需要在解決案件中的問題時，就具爭議性的政治議題發表意見，該意見必須慎重和經過斟酌衡量，並且不能超過處理當前問題的合理需要。

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有機會損害形象及公信力

聲明續指，不依循這些原則的話，會削弱公眾對司法機構的獨立運作及公正的信心及觀感。一名法官或司法人員公開發表不適當或無必要的政見，有機會損害自己不偏不倚的形象，亦會影響他審理那些可合理地被視為與他個人政治立場有關的案件的公信力。

終審法院首席法官已經與郭偉健法官傾談，並提醒郭法官在履行其司法職責時，須注意上述事情的重要性。前述的判刑理由書之所以引起爭議，乃在於它可能令有些明理、不存偏見及熟知情況的人合理地認為，前述的重要原則並沒有被遵守，因而給人偏頗的觀感。郭法官同意終審法院首席法官所言。因此，首席區域法院法官在得到終審法院首席法官的同意後，亦決定郭法官暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。