新冠肺炎｜港大研究揭香港現7個超級傳播　50宗本地個案源頭不明

新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，香港大學醫學院公共衛生學院研究團隊利用本港患者的流行病學數據作分析，發現截至今年4月底的1,038宗確診及疑似個案當中，有逾五成個案屬群組個案，最大的群組是酒吧樂隊群組涉106名病人，佔本地個案總數約三成。團隊估計有5至7宗屬「超級傳播」，料八成本地傳播是源自兩成確診病人。另外，亦有50宗本地個案患者無外遊，源頭不明。 數據顯示酒吧、餐廳等社交場合，較一般工作環境及家庭中的傳播風險更高，團隊認為政府應關閉有關場所或施加措施要求場所推社交距離措施。研究成果待同行審核，已刊登於預印期刊Research Square。

港大醫學院院長梁卓偉、港大公共衛生學院教授及流行病和生物統計學分部主任高本恩、公共衛生學院助理教授吳蓬及其研究團隊，分析截至今年4月28日，本港共1,038宗確診及疑似個案的流行病學數據，發現逾一半個案、共539宗屬群組個案，分屬135個群組。此外，亦有50名確診患者無外遊紀錄，但同時沒有與其他個案有關連，屬零星源頭不明個案。

酒吧群組料涉多於一宗超級傳播

撇除海外輸入、無在本地擴散的群組，餘下的53個群組當中，規模最大的群組是酒吧樂隊群組，共涉106個確診患者，由於有顧客最早於3月7日發病，團隊相信該群組先由酒吧顧客、員工及樂手染病，再引伸出33宗二代傳播個案，當中有多於一宗「超級傳播」。該群組的人數是全港確診人數的一成，亦佔本地個案總數的三成。

此外一些較大型的群組包括愉景灣婚禮群組、涉21宗個案；北角福慧精舍佛堂群組、涉19宗個案。

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社交措施有效減群組感染

研究揭示本港至少有5至7宗「超級傳播」，估算80%的本地傳播是源自約兩成確診患者，團隊計算出新冠病毒的散布因數（dispersion factor, k）數值約為0.45，相較沙士的0.16及中東呼吸綜合症(MERS)的0.26為高，數值愈高顯示由確診患者在群組引伸出的二代傳播機會愈低。

要減少群組間的傳播，團隊認為目前香港的政策，包括停課、在家工作、取消大型聚會等，均是有效措施。團隊亦觀察到，一些較大型的群組傳播均是經社交活動所感染，反映如酒吧、夜店、餐廳等場所較工作環境及家中更高危，建議政府可關閉高危場所，或要求場所內人士保持適當社交距離。 研究成果待同行審核，已刊登於預印期刊Research Square。