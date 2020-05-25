亞洲電視被指用廠房經營其他業務　被科技園追額外費用380萬

管理多個工業邨的香港科技園公司，指使用大埔工業邨廠房的亞洲電視違反批地條款，未有從事製作電視節目和電影等。此外，亞洲電視亦涉在未經同意下，准許相關公司在該廠房經營業務。香港科技園公司上周五入稟高等法院，要求收回該地，並要亞洲電視按地契支付額外費用，約380萬元。

原告為香港科技園公司，被告為亞洲電視有限公司。

原告在入稟狀中指，亞視於2005年使用涉案地段，批地條款列明被告需在該廠房製作電視節目和電影等。

於2016年，被告的免費電視牌照屆滿。原告之後發現被告未有運作，違反批地條款，遂去信要求被告在半年內作出糾正，否則會收回該地。被告曾回覆指，願意作出糾正和按地契支付每日3721元的額外費用。惟原告指，被告未有糾正，亦沒有支付該筆款項。

此外，被告於2018年成為亞洲電視控股有限公司的間接附屬公司。原告發現，亞洲電視控股和它的另一附屬公司，均在涉案廠房經營業務。而根據年報，亞洲電視控股和附屬公司的生意包括成衣貿易、借貸、證券和娛樂業務。而被告的主要業務則是管有財產和知識產權。

原告指，被告從事批地條款准許以外的業務，亦在未獲原告同意下，讓亞洲電視控股等在廠房經營業務。原告因此要求收回該地，並要被告支付額外費用，涉款約380萬元。

案件編號：HCA774/2020