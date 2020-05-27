葛珮帆促統一記者證發牌制度　曾國衞：當局無計劃、重視新聞自由

反修例示威持續近一周年，警方多次聲稱示威現場出現「假記者」，並要求研究「記者識別」方法。政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）出席立法會會議，回應議員就現行記者證發牌制度的口頭質詢時，多次重申新聞自由是香港重視的核心價值，希望新聞從業員能在盡量少規管的情況下自由採訪及報道新聞，以發揮第四權監察政府的功能，強調現時並無計劃要求統一記者證登記。 而近月出現的示威衝突現場，保安局局長李家超承認，有示威人士「魚目混珠」混入記者群傷害警方或「搶犯」。他指出，會按照監警會報告其中的兩項建議，與記者業界尋求方法訂明雙方工作守則。

▼回顧2019反修例▼

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民建聯立法會議員葛珮帆今日於立法會上口頭質詢，提及過往有佩帶記者證或身穿反光衣的人士，在公眾活動現場作出不當或非法行為，包括指罵、阻礙警方執法等；又提及5月10日，一名12歲的學生以網媒學生記者身分於示威現場進行採訪，問及當局會否制定相關法例監管網媒運作、檢視記者證發牌制度以及制訂示威現場的採訪守則。

政制及內地事務局局曾國衞回覆指，新聞自由屬香港核心價值，受《基本法》第27條明文保障。加上，現時不同媒體經營運作均受不同形式規管，包括《廣播條例》、《電訊條例》以規管電視及電台作業；而印刷報章及雜誌亦受《淫褻及不雅物品管制條例》、《版權條例》等條例規管。

保障市民知情權 當局無計劃統一記者證登記

故他表示，為便利新聞媒體作業暢順以充分發揮其第四權功能，並保障市民知情權，當局沒有任何計劃統一記者證登記，亦不打算設有任何資歷規定審查，相信傳媒機構及從業員均會以負責任手法行事及遵循規定。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，當局未無計劃要求統一記者證登記。（資料圖片）

惟多位建制派議員包括葛珮帆、蔣麗芸及黃定光續指出，其他國家包括英國及美國等均有為記者設發牌制度，質疑未能在港實施的原因。曾國衞解釋，每個地方情況不同，當局希望能以較寬鬆手法監管。

保安局局長李家超補充，過往多月示威現場均有「魚目混珠」的情況發生。他續指，警方曾搜獲假記者證、亦有穿黃色反光衣人士混入記者群襲擊警方、「搶犯」等。他稱，明白記者須在現場報道，但警方執法亦是必須，故會按照監警會報告的建議，主持督導委員會以務實及互相尊重的態度尋求方法，並希望草議一份工作守則令雙方履行職責。曾國衞亦指，早前警務處處長鄧炳強與4個新聞協會會面，僅是溝通第一步，稍後將持續與相關團體會面，以確保記者在採訪現場更受保護。