綜援申請個案近月急增　羅致光：社署增聘約70名已退休職員處理

最新一期失業率創逾十年新高，4月失業綜援個案更急升24%，增幅創下回歸以來新高。勞工界工聯會議員何啟明提出口頭質詢，由陸頌雄今日（27日）於立法會代問，質詢主要針對綜援申請，包括現時社署現時處理綜援申請的人手編制、會否考慮加快審批程序等。 勞工及福利局局長羅致光回應指，為應付近月及預期新增個案，社署已於5月起採取「雙管齊下」方式增人手，包括作出臨時內部人手調配，並聘請了70多名已退休社會保障職系職員處理。

勞工及福利局局長羅致光回應指，為應付近月及預期新增個案，社署已於5月起採取「雙管齊下」方式增人手。（梁鵬威攝）

勞工及福利局局長羅致光透露，現時有1300名社會保障職系職員，分別於全港社會保障辦事處理及審批綜援、各種津貼等，而設立資產限額經放寬的「援助失業人士特別計劃」，由本年6月1日至11月30日的6個月期間適用。在一般情況下，如申請者資料齊全，手續可於4星期內完成。



有議員倡放寬條件 容許以個人名義申請



勞工界議員陸頌雄提到失業綜援個案急升，失業率高企，形容現時為「非常時期」，政府會否考慮臨時放寬條件，容許申請者以個人名義申請，不用被家庭形式「綑綁」。羅致光回覆指，最新失業率已達到5.2%，受環球經濟關係影響，相信仍會持續，「無一樣嘢可以叫做臨時措施」。他強調，改動會影響整個福利制度、家庭政策，需整個社會共同研究。

勞工界議員陸頌雄質詢，政府會否容許以個人名義申請，不用被家庭形式「綑綁」。（梁鵬威攝）

羅致光：現時政策計算方法比英國更「慷慨」



工聯會麥美娟亦有追問，就業情況越來越差，現時有何措施幫助這班失業人士，質疑「現時失業援助是否空白？」，長遠而言會否考慮設失業援助金或相關制度。羅致光回應時直言：「支援失業工友唔可以話喺空白」，舉例有處理遣散費、長期服務金政策等，計算方法甚至比英國更「慷慨」，強調若重新設計一個計劃，有多方面因素要考量，包括政府、勞資的角色。