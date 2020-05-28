男醫生巴士非禮未成年女學生　醫委會裁專業失當除牌4個月

現年27歲的男醫生劉嘉駿2017年於巴士非禮未成年女學生，去年在觀塘裁判法院被裁定非禮罪成，判處240小時社會服務令，被定罪後他未能於28日內向醫委會申報。醫委會今日﹙27日﹚就此展開紀律聆訊，最後裁定其專業失當，被除牌4個月。

涉事醫生劉嘉駿遭醫委會裁專業失當成立，除牌4個月。（黃詠榆攝）

去年被裁定非禮罪成

案情指，劉嘉駿於2017年9月25日在巴士車廂，伸手進一名未成年少女的裙底，並掐了一下女事主臀部。他於去年6月被法庭裁定非禮罪成，判處240小時社會服務令，其後提出上訴，今年初被高等法院駁回。另外，他亦被指控在法院定罪後，未能於28日內向醫委會申報，犯下專業失當。

醫委會裁定除牌4個月

劉沒有聘請律師，自行求情時指大學畢業後便加入公立醫院工作，期望幫助貧苦大眾，過往病人對他亦有好的評價。他又引述裁判官的判詞，稱他是有為青年，感到「可惜」，故以「仁慈方式」處理，判以社會服務令。

醫委會研訊小組主席劉允怡宣讀判詞時指，被告干犯不當行為，於巴士上非未成年少女，醫委會對此表示深切關注，強調醫生可信、有品德的形象，是相當重要。另外，劉亦提到被告醫生未能於指定時間內匯報，考慮各種因素後判以除牌4個月，沒有緩刑。