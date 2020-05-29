港版國安法｜李柱銘：港獨羅曼蒂克、好危險　應為一國兩制努力

全國人大會議昨日（28日）閉幕，以2878票贊成、1票反對、6票棄權表通過「港版國安法」。民主黨創黨主席李柱銘今日（29日）表示，對「港版國安法」通過「一啲都唔出奇」，認為中央對香港的基本方針政策已完全改變，違背一國兩制及港人治港。 然而，他坦言不願接受一國兩制已劃上句號，質疑「唔行呢條路仲有邊條路行？」強調應要為一國兩制而努力。對於不少年輕人提倡港獨，認為「獨立係羅曼蒂克」，惟提出獨立十分危險，年輕人應思考付出代價有沒有成功機會。

「港版國安法」昨日（28日）在全國人大表決通過。

李柱銘今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，中央於2014年已發表白皮書，指明中央有全面管治權，現時行為是落實以上說法，故對立「港版國安法」「一啲都唔出奇」，並批評中央是違背一國兩制及高度自治。他認為，白皮書反映中共想完結一國兩制，但強調自己不願接受，「宜家係佢（中央）悔約，點解要我哋接受？」他指仍要一國兩制努力，不要劃上句號。

他又指，捍衛一國兩制應是政府、特首責任，反而現時由外國人捍衛，認為是諷刺；他坦言為特首林鄭月娥而嘆息。

憶述1982年曾向中共領導人提「獨立」

對於港獨，李表示同情年青人，但須思考付出代價有沒有成功機會。他又笑言「我係第一個講港獨」，他憶述1982年曾向中共領導人指「如果領導人畀香港獨立，唔須要有智慧嘅政治家，就算咩都唔識嘅李柱銘都做得到」。

李柱銘坦言不願接受一國兩制已劃上句號，強調應要為一國兩制而努力。（資料圖片／羅國輝攝）

對於不同外國國家近日亦就「港版國安法」發表意見，李柱銘認為中英聯合聲明是國際協議，故中央不能指香港是「內部事務」；而美國等國家當年亦曾就聯合聲明發聲，因此現時有道義上的責任發聲。

對於美國有機會取消香港特殊待遇地位，李認為將會對香港造成傷害，又指如果美國有關行動，不能有助香港繼續落實一國兩制，並沒有太大作用。另外，他指英國有責任擴闊英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利。

他又坦言，80年初曾想過離開香港，「但過唔到自己個關，當香港最艱難就走？」因此現時亦只有BNO及特區護照。