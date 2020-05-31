【新冠肺炎】政府安排兩班專機　周一接330滯留尼泊爾港人返港

政府發言人今日（31日）表示，為協助滯留尼泊爾的香港居民離開當地，會安排兩班特別航班接載香港居民回港，兩班特別航班暫定於明日（1日）由加德滿都出發，預計共接載約330名乘客回港。

乘坐包機的尼泊爾返港人士，完成測試後便要到駿洋邨檢疫。（資料圖片／黃偉民攝）

政府指出，已協調尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司，安排兩班特別航班接載香港居民回港，預計兩班特別航班暫定於6月1日由加德滿都出發飛回香港，共接載約330名乘客回港。

將到駿洋邨14天檢疫

政府表示，從尼泊爾返港的乘客在抵港後，會前往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試，收集深喉唾液樣本後，他們會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心，以進行14天強制檢疫。

尼泊爾返港的乘客在抵港後，會前往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試。（資料圖片／余俊亮攝）

共接獲1,300人求助

尼泊爾自3月下旬因疫情而對陸空交通作出嚴格限制，令身處當地的香港居民未能自行安排航班離開。截至5月30日，入境處累計接獲約1,300名滯留尼泊爾的香港居民求助。現時身處尼泊爾的求助人，大部分集中於尼泊爾中部的巴格馬蒂省及甘達基省。

政府表示，會繼續與尼泊爾駐港總領事館和相關航空公司協調，安排其他特別航班協助仍在當地的香港居民分批有序返港。