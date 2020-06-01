FB觀察．泛民篇 | 逾百貼文反港版國安法　許智峯「腐爛」文爆紅

踏入5月下旬，本港在短短兩週內先後經歷「港版國安法」、《國歌法》二讀等多宗大事。適逢六四週年紀念前夕，暫時處於被動位置的泛民在社交媒體上會如何推動及應對這些議題？ 《香港01》統計發現，「港版國安法」消息傳出的一週時間內，泛民及熱血公民17名立法會直選議員共發出109則提及「國安法」的貼文，佔同期發帖總數超過四分一，錄得超過15萬次網民互動，佔同期所有貼文互動量的26.8%。 此外，許智峯專頁一直不算非常活躍，但其最近一則「腐爛的滋味」貼文，一日內錄得1.2萬次互動。

記者統計17名泛民及熱血公民立法會直選及超區議員Facebook專頁的數據，發現在5月21至27日的一週時間內，17名議員專頁一共發出435則貼文，網民互動（包括心情互動、評論及轉發）次數達57萬。當中最多互動的是譚文豪、楊岳橋及朱凱廸的專頁；鄭松泰專頁發出最多貼文共127則，而鄺俊宇專頁在該週則未有貼文，其他泛民議員的貼文數目由3則至43則不等。

若將時間拉長至兩週，發現泛民5月21至27日的發帖量較早前一週（5月14-20日）稍有下降，由445則稍減至435則；互動次數亦相應地由近66萬次減至57萬次。

逾百貼文反港版國安法 錄逾15萬次網民互動

五月下旬，先有人大審議「港版國安法」，再有立法會《國歌法》二讀，並於23日及27日發生兩次較大型的多區示威。

泛民立法會議員在5月21至27日的一週時間內，共發出109則提及「國安法」的貼文，佔同期發帖總數超過四分之一；該些貼文有超過15萬次網民互動，約佔同期所有互動的26.8%。當中，郭家麒在「港版國安法」消息傳出第二天晚上的長約23分鐘的相關直播，有超過10萬人次觀看、5,400多次互動。同一時期，另有36則提及「國歌法」的貼文。

陳志全「萬事大吉」籤文吸逾萬次互動

而整體來看，同期最多互動的貼文是陳志全在5月23日發佈的「閏四月初一，選戰前夕，到沙田車公廟求簽……」一文，配以「萬事大吉」籤文圖片，吸引逾萬次互動，其中有8,000多次讚好（Likes）。

+ 6 + 5 + 4

同期互動量最多的十則貼文中，有四則來自楊岳橋專頁、三則來自譚文豪專頁、兩則來自林卓廷專頁、一則來自陳志全專頁。內容涵蓋示威現場、到警署守候被捕人士、國安法、回應人大提出排除外藉法官的建議、住警察宿舍少女涉販毒事件、立法會臭味事件等。

同一時期，建制立法會議員的專頁表現又是如何？上述一週時間內，前三名最多互動的現任立法會議員中，有兩名是建制派議員，包括第一、二的葛珮帆及何君堯，泛民的譚文豪排在第三名。然而，若從今年初起統計則由泛民譚文豪及楊岳橋佔據前兩名，建制何君堯排第三。

值得留意的是，許智峯專頁一直不算非常活躍，但在其以腐爛植物在議會內抗議後，專頁發出一則說明「腐爛的滋味」貼文，日內錄得1.2萬次互動。