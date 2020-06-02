小學科技員校內偷拍女生如廁　求情指事主不知情沒受創　官押後判

小學科技助理員被發現在校內女廁偷拍女生如廁，部份照片更拍到學生的私處。男助理今（2日）於西九龍裁判法院承認兩項製作兒童色情物品罪，其律師求情指被告自知有心理問題，因涉本案而令他婚期受阻，失7萬元按金，又指事主們均不知被偷拍，沒有受創。惟裁判官羅德泉直言，本案事主年紀小，屬弱勢社群，無能力保護自己，先把案押後至本月16日，索取被告背景及心理報告才判刑，期間被告須還柙。

被告羅德禮在青衣某小學內偷拍，在西九龍法院承認製作兒童色情物品罪。(資料圖片)

被告羅德禮（40歲）承認於2018年6月11日在青衣某小學4樓女廁，偷拍2名女學生如廁。

同事目睹被告拿手機從女廁出來

案情指，案發前3日被告被男同事目睹拿著手機走出女廁，對方打招呼後，被告變得緊張。男同事起疑，遂告知校長，校方遂在同層的男廁安裝隱藏鏡頭，拍攝女廁的門口。同日下午校方檢查錄影，發現被告曾兩度尾隨女學生入女廁，並且拿著手機面向廁格，但未能辨認片中的女學生。

被告稱因性衝動犯案

校方隨即報警，被告警誡下表示出於性衝動而犯案，他沒有發放影片，打算一兩日後刪除。他後來聲稱是首次在女廁偷拍，又稱案發前3日被同事目睹從女廁走出來，擔心對方會通知校方。警方檢視該兩段偷拍錄影，可清楚看到學生的私處。

律師指事主不知被拍無受創

辯方求情指，被告案發時已在該小學任職近10年，原本擔任教學助理，工作較輕鬆；但在事發前轉職資訊科技助理，因工作壓力引致心理問題。律師又稱事主不知被偷拍，沒有受創。

與女友拍拖18年因涉案未擺酒

辯方透露被告為基督徒，自知心理有問題，已有求助。被告與女友拍拖18年，案發前正籌備婚禮酒席，因此案拖延兩年而未能擺酒，損失7萬按金。裁判官聞言問道：「驚親戚朋友嚟到冇咗個新郎哥呀？」他又指即使女方決定分手，亦是被告的問題，與延誤無關。

案件編號：WKCC1544/2020