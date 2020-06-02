逃犯條例｜西灣河中槍少年被控企圖搶劫　涉案警全家受威脅准匿名

去年11月有網民發起「黎明行動」，有警員當日到西灣河處理時與現場人士發生衝突，並發生警員開槍情況。中槍少年及另一人當場被捕，事隔逾半年被控，案件今（2日）於西九龍法院提堂，被告暫時毋須答辯。控方指涉案開槍警全家受死亡威脅，申請匿名令獲准。辯方亦指中槍男事後切除了部分肝腎，兩名被告現仍需接受心理輔導。裁判官羅德泉把案押後至本月30日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件，並准兩被告保釋。

被告周柏均（藍色西裝），與胡子鍵（白恤衫，前）。(梁鵬威攝)

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被告周柏均（21歲，IVE學生），與胡子鍵（20歲，大專生），周當日中槍。兩人同被控阻差辦公，及企圖搶劫罪。控罪指他們去年11月11日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，並企圖劫去A的一支警槍。周另被控一項企圖從合法羈押下逃脫罪，指他同日同地企圖從A的合法羈押逃脫。

周涉中槍後試圖逃走

據了解，A聲稱清除路障時，從後聽到有人叫「唔好畀佢走」，他轉身看到有人步近他，A欲制服一名穿白衣在逃人士時，周疑向A的手槍方向做出「抓住」的動作。A其後開槍，周中槍倒地，但之後站起試圖逃走。

辯方質疑警員A非正當執行職務

辯方大律師黎建華卻指，事件起源是A用手槍指向白衣男子，以槍枝對住白衣男胸口，並用左手捉住對方的頸項。雖然A自稱是受驚下作此舉，辯方卻質疑他並非正當執行職務，而周的動作，似乎是想撥開指向他的槍。

辯方透露周中槍後切除了部份肝腎，現時不便長時間站立或行走，並因難以集中精神，一度影響成績，現時復課會盡量適應。兩名被告均需接受心理輔導。

警員A兩女中學被包圍

控方則指A有兩名14歲及16歲的女兒，她們就讀的中學事發後3小時遭人包圍，她們因受驚需立即離校，現已退學。A與女兒事後收到器官捐贈卡，有人恐嚇「全家都要死」、「血債血償」，亦有人盜用他們的資料借貸等，令A一家需接受心理輔導。辯方又指有人以私人傳票對A作刑事檢控，屆時亦會披露其身份。

落案起訴後憂牽新一輪攻擊

羅官稱：「唔理A做過啲咩，屋企人全部都係無辜，尤其係小朋友。」雖然涉案片段已在網上流傳，但隨著落案起訴，預料會有新一輪的攻擊，遂批准匿名令申請，即任何人不得發佈可令人識別A的資料，包括A與妻女的姓名、相片、住址、工作地點及就讀學校等。

案件編號：WKCC1553/2020