見證香港變遷　不敵重建命運　土瓜灣半世紀「財記百貨」月中結業

「人一離開就唔相識，人在就人情在」，座落土瓜灣鴻福街樓梯舖58年的「財記百貨」，因市建局重建計劃將於6月12日結束營業。半生經營百貨店，現年84歲的周老太與86歲的周生相當不捨，二人回望昔日光景，受惠製衣業發展蓬勃，靠賣針織鈕扣也足以糊口，其後經濟轉型改賣上海檀香皂、花露水、海棠粉及雪花膏，至今仍有不少捧場客。不足50呎樓梯舖養大4名子女，如今兒孫滿堂，財記猶如完成歷史使命般迎接終結。周老太輕嘆，土瓜灣早已面貌全非，人情味亦不復再。

【財記百貨】不少舊街坊專程到財記買雜貨。（孔繁栩攝）

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土瓜灣鴻福街舊廈林立，但因重建而人去樓空，不少地舖已落下大閘，只有少數車房仍然留下。座落11號唐樓的樓梯底、掛上白底紅漆的「財記百貨」招牌顯得份外奪目。樓梯舖約50呎，梯間傳來涼風，周老太從玻璃飾櫃探頭，笑言「你都係睇到網上宣傳而來？」

【財記百貨】不少舊街坊專程到財記買針織。（孔繁栩攝）

上世紀賣針織 現售上海用品

本港60年代製衣業興旺，鴻福街一帶開設不少洋服舖及裁縫店，財記主要批發針織、鈕扣及拉鏈等，周老太憶述：「以前好興拎匹布去造衫，好多後生女嚟我度買條拉鏈，就走去隔籬舖整背心裙，但依家人人都着現成T恤喇。」

踏入90年代，本港經濟轉型，製衣業式微，財記另覓出路，改賣日用品，又引入當時在上海大受歡迎的檀香皂、花露水、海棠粉及雪花膏等，周太如數家珍般介紹：「花露水有陣花香味，塗少少落皮膚可以驅蚊消毒；沖完涼薄薄塗一層雪花膏，皮膚都無咁乾」。雖然近年年輕人追捧外國護膚用品，但周老太指不少少女都會買海棠粉線面，又轉用香皂代替淋浴露，笑言「便宜咁多但有同樣效果」。

【財記百貨】訪問期間，不少舊街坊到財記買日用品。（孔繁栩攝）

土瓜灣變遷 舊街坊離去

市建區在2017年收購鴻福街/銀漢街576伙，計劃重建成750個中小型住宅單位，平台低層用作商業及零售，並設地下停車場提供泊車位，預計2025/26年落成。土瓜灣鴻福街將耳目一新，見證着土瓜灣半世紀變遷，周老太稱以往一大清早開舖便外出兜售，之後送子女上學，再回來看舖，她又遙指對面一棟大廈說：「以前收工就帶啲仔女去睇戲，依家都變咗住宅，將來點邊個知？」

周老太又憶述，曾居於財記樓上二樓單位，將房間出租，睦鄰關係十分好，「佢哋又幫我湊細路，又幫我洗衫」，生活簡單而快樂，雖然現時已搬到港島區屋苑居住，生活條件改善，但家家戶戶都重門深鎖，慨嘆人情味欠奉。

戲院如今變成唐樓，財記亦將變成追憶，周老太感慨變幻在所難免，聚散分離亦常事，緩緩吐出一句：「人一離開就唔相識，人在就人情在」。