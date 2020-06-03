新冠肺炎｜22間賓館及一間酒店不續牌　酒店4月入住率僅34%

新型冠狀病毒肺炎疫情打擊全港各行各業，旅遊業更受重挫。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（3日）書面回覆立法會提問時指，由今年2月1日至5月31日期間，共有22間賓館及一間酒店由於旅館持牌人在牌照到期前未有提出續牌申請、撤回已提出的續牌申請，或要求取消牌照而導致牌照失效，換言之上述賓館及酒店或已停業。 當局又表示，今年4月酒店入住率按年下跌55個百分點至34%；賓館今年4月入住率亦下跌44個百分點至38%。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

+ 4 + 3 + 2

民建聯立法會議員鄭泳舜就有關酒店及賓館結業情況及政府支援方面提出書面質詢，邱騰華回覆指，政府現時沒有賓館及酒店結業倒閉的具體統計數字，但根據民政事務總署轄下牌照事務處數據，賓館方面在今年2月有七間牌照到期前沒有續牌；4月及5月分別有四間及十一間，總計共22間。而酒店方面則於4月有一間沒有續牌。

在酒店實際平均房租方面，今年第一季按年下跌31%，4月數字更下跌39%。而入住率方面，今年第一季酒店入住率按年下跌52個百分點至只有40%；而賓館房間平均入住率今年第一季亦按年下跌45個百分點至只有39%。

當局表示，今年4月酒店入住率按年下跌55個百分點至34%。（資料圖片／梁鵬威攝）

當局表示，已在第一輪「防疫抗疫基金」設立「持牌賓館資助計劃」，為每間合資格的賓館提供一次過50,000元或80,000元的資助。政府在第二輪的「防疫抗疫基金」設立「酒店業支援計劃」，每間合資格的酒店可獲一次過300,000元或400,000元的資助。

另外，旅發局亦會撥出約4億元從三方面加強支援業界，包括將推出全新資助計劃，鼓勵酒店吸引更多小型企業會議及專業組織會議；亦會推出全新項目「商聚‧香港」，參加酒店會向企業會議或會獎活動，提供免費會議套餐，或餐飲套餐。旅發局除了會提供不同禮遇外，亦會加強宣傳。