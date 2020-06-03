科大突白布覆蓋「青蛙路」　學生首度遭阻撓重漆標語

反修例風波一周年臨近，科大學生會今日下午2點發起行動，重漆校內小徑「青蛙路」地上的「希望在於人民，改變始於抗爭」標語。不過，該路卻突然遭到校方以鐵欄圍封、白布遮蔽，有保安在附近駐守，阻止學生補油。 科大學生會會長麥嘉俊指，自2014年起，每年學生均會補油一次，今年是首次遭到校方阻止，質疑校方有政治考慮。他指校方以阻塞通道、油漆完好無缺為由等，無理拒絕行動申請，「我哋補油就阻路，但佢哋封晒地方就唔阻路？」 校方指，因應今日可能出現的「安全風險」，暫時封閉該路段，又指任何參與補油的學生，會被視為違反大學有關學生紀律的規例，校方會按有關規例採取紀律行動

科大校內北閘小徑「青蛙路」今日突然被校方以鐵欄圍封，並以白布及沙包遮蔽，有保安在附近駐守。（李澤彤攝）

科大學生會成員一行八人，今日下午2時到校內北閘小徑「青蛙路」，打算重漆地上的「希望在於人民，改變始於抗爭」標語，不過，卻突然發現該路被校方以鐵欄圍封，並以白布及沙包遮蔽，有保安在附近駐守，阻止學生補油，只能靠近觀察。截至晚上近7點，「青蛙路」依然未解封。多個學生屬會不滿校方舉動，在校內賽馬會大堂懸掛橫額以示不滿，並一度靜坐。

去年補油無被阻 校方以鐵馬分隔協助

科大學生會會長麥嘉俊表示，「青蛙路」上「希望在於人民，改變始於抗爭」的標語，是自2014年佔領運動後髹上，此後每年學生會均會補油一次，本月正藉反修例風波一周年，故今日發起行動，以喚醒科大人關注，但最終遭到校方阻止。

麥嘉俊指，事前已兩度向校方登記，惟校方以阻塞通道、油漆完好無缺、標語一直非校方批准為由，拒絕學生會的申請。麥批評校方解釋無理，「我哋補油就阻路，但佢哋封晒地方就唔阻路？」他續指，今日所見，漆油標語已有殘缺，有需要補油。他表示，去年發生反修例風波，學生會仍能順利補油，校方當時更安排鐵馬分隔，協助他們補油，今年卻首度阻撓，質疑校方有政治考慮，要求校方盡快解封該地。

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科大：重漆標語涉違反校規 會採取紀律行動

科大回覆查詢表示，該路段是連接北閘及大學的主要通道，加上新冠肺炎疫情持續，以及政府限制羣組聚集的規例，該處不適宜人羣停留聚集或進行任何活動，所以校方早前已分別兩次以書面形式拒絕學生會舉行有關活動及解釋原因，而因應今日可能出現的安全風險，暫時封閉該路段，並以白布覆蓋有關路面。

校方續指，任何參與是項活動的學生，會被視為違反科大有關學生紀律的規例，校方會按有關規例採取紀律行動。另外，部分同學事前未有申請於大學賽馬會大堂掛放橫額，經校方勸喻後，學生已將之移除。