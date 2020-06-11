沙田碧濤花園大維修　居民批承建商鑿穿牆　碎石倒下如「沙雨」

沙田碧濤花園去年起開始大維修工程，但問題一浪接一浪，引起住戶不滿。有業主表示，有部份單位的外牆竟被鑿穿，牆身出現破洞「望到城門河」，她更引述立法會議員的講法，稱顧問公司曾表明，300戶內有200戶的牆都被鑿爛。 業主續指，整個維修工程引起不少問題，單位內的玻璃窗曾突然爆裂，有時碎石更會連續在高處倒下，猶如「沙雨」，至今已有租客遷出，「真係好無助，覺得好似肉隨砧板上咁。」 發展商華懋集團接受《香港01》查詢時指，管理處收到約十宗有關外牆受損的書面投訴，根據業主立案法團聘請的工程顧問指出，相關損毀是樓宇外牆打拆期間常見問題，亦較難避免，承辦商會採取臨時措施，確保不會出現滲水。

碧濤花園去年開始作大維修工程，惟問題四起，引起住戶不滿。（盧翊銘攝）

業主司徒太太說，當初每戶「夾錢」作大維修，她們一家支付約10多萬元。不過，自工程開始後，問題卻陸續浮現。

碎石擊落玻璃幕門

司徒太太家中的露台，碎石散落一地。她說，有一天她坐在露台的玻璃幕門前，玻璃突然「嘭嘭聲」，才知有碎石擊落，「如果揼爆咗（玻璃），我就無命架啦。」

司徒先生又指，碎石曾不斷落下，「係咁倒成一幾兩個鐘唔停……好似沙雨咁。」他說，有一日更衣時，房間的玻璃窗突然破裂，「聽到嘭一聲……以為啲牆又穿咗，但後來感覺有浸熱氣傳出，先知玻璃窗爆咗。」

司徒太太有一天坐在露台幕門前，玻璃被碎石打至「嘭嘭聲」。她批評工程的安全設施不足，連露台的帆布亦是她自設。（盧翊銘攝）

+ 5 + 4 + 3

圍板不透風 房間氣溫高達40度

司徒太太說，因應工程，顧問要求將兩名子女的房間的兩部冷氣機拆掉，本來承諾2月重裝，但至今仍未完成，早前工人更在單位外設圍板，司徒太太曾在單位度量氣溫，竟發現女兒房間高達40度。

加上自工程後，兒子房間的牆上疑被「鑽爛」，司徒太太擔心兒子安危，約半年只能睡在大廳。

沙田碧濤花園有單位的牆壁被「鑿爆」，外牆出現破洞，甚至可望到街外的情況。（受訪者提供）

沙田碧濤花園有鄰居的牆壁被「鑿爆」，外牆出現破洞，工人填上英泥「補窿」。（受訪者提供） 有外牆被「鑿爆」 不過，相較其他住戶，司徒太太的情況已不算嚴重。她說，有住戶單位內的喉管鑿毀，廁所內滲水不斷；更有鄰居的牆壁被「鑿爆」，外牆出現破洞，更形容可以望到對出的城門河，工人只能填上英泥「補窿」。

開會無用 求助無門

司徒太太求助無門，曾找多方查詢及協助，但至今問題仍然未有解決，唯有「自救」。她說，現時即使家中無人，都開著全屋電器，「要比佢哋知屋企有人，就唔會鑿得咁緊要。」她又指，過去丈夫曾與承辦商、顧問公司、管業處開會，惟對方常指事前已通知住戶，指工程會影響室內裝修。

不過，現時工程似乎不止影響室內裝修的外觀問題，司徒太太直言，現時更要日日擔心人身安全，終日難以安寐。

我每日放工返嚟，就要摸牆，睇下邊到有穿窿、有無漏水，呢啲唔應該係我有嘅生活。 司徒太太

引議員說法：約二百戶外牆都被鑿爛

她說，約一個月前，曾向民主黨立法會議員林卓廷求助。當時林卓廷曾向顧問公司查詢，對方稱當日發展商華懋建屋欠妥，故如今工人施工時要鑿至較深的地方，或有機會鑿爛單位的外牆，「仲講300戶裡面，有200戶嘅牆都被鑿爛。」

工程師料因手工欠佳

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強說，外牆能被鑿穿，估計與建樓時手工欠佳有關。他說，鋼筋理應放在中間，工人鋪英泥時，英泥前後厚度應一致，但估計兩邊英泥不均衡，牆身才會容易裂開。不過，他相信無安全問題，因為外牆厚度若不標準，當初便不會獲批「入伙紙」，估計事後用英泥前後「補窿」、不滲水就可以。

律師：如無修正或能追討

大律師陸偉雄則說，若單位的外牆被工程鑿穿，住戶須留意工程完結後，公司會否為他們還原，同時亦要了解鑿穿牆的原因，「如果無原因下整爛人哋幅牆，仲要爛尾走咗去，當然有索償空間。」

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，若住戶已購買家居保障，若單位因維修構成損失，一般都在保障範圍內，承保人可以取得賠償，保險公司亦有權追究對方責任。

華懋：收到約十宗有關外牆受損投訴

華懋集團接受查詢時指，碧濤花園第一期於1993年通過屋宇署檢查，確認符合《建築物條例》的規定及要求，目前由華懋旗下的公司負責物業管理工作。

華懋指出，管理處收到約十宗有關外牆受損的書面投訴，根據業主立案法團聘請的工程顧問指出，相關損毀是樓宇外牆打拆期間常見問題，亦較難避免，承辦商會採取臨時措施確保不會出現滲水，並承諾於打拆工程完結後，逐一預約受影響單位進行室內執修。華懋又指，知悉管理公司正約見承辦商，商討為受影響單位提前修葺的可能性。