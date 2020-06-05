廉署起訴中國鐵建香港副總經理等四人　涉詐騙7530萬港元及洗黑錢

廉政公署今日（5日）落案起訴四名人士，包括中國鐵建（香港）副總經理王曉杉、景泰建築董事劉慶龍、成達建築董事盧沛如及其女婿陳家豪，控告他們涉嫌透過貪污手法，向星展銀行，詐騙7,530萬港元的信用證，涉及賄款逾170萬港元，以及清洗黑錢。四名被告共被控16項罪名，已獲廉署准予保釋，將於下星期二（9日）在東區裁判法院應訊。

被告王曉杉（51歲），中國鐵建(香港)有限公司副總經理，該公司為上市公司中國鐵建股份有限公司的子公司；劉慶龍（56歲），已結業的景泰建築工程有限公司董事及已結業的成達建築工程有限公司首席行政官；盧沛如（69歲），成達建築董事；以及陳家豪（33歲），盧沛如的女婿及Azure Industrial Limited (AIL)董事。

四人共被控十六項罪名。王曉杉、劉慶龍及盧沛如被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。王曉杉及盧沛如另同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。劉慶龍亦被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。盧沛如另被控十二項相類罪名，當中一項控罪與陳家豪共同被控。

中國鐵建香港為上市公司中國鐵建的子公司。中鐵國際貿易香港是中國鐵建的另一間子公司，由中國鐵建香港的員工營運，負責為中國鐵建香港及其相關公司採購建築物料。

王曉杉於案發時為中國鐵建香港的副總經理，負責業務發展。劉慶龍及盧沛如則分別為成達建築的首席行政官及董事。劉慶龍亦是景泰建築的獨資股東及董事。盧沛如又操控11間公司，當中包括AIL。盧沛如的女婿陳家豪為AIL的獨資董事。

中國鐵建香港及成達建築於2016年9月簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。2016年12月，中鐵國際貿易香港及成達建築則簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外三個項目，從景泰建築採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

串謀欺詐罪名指王曉杉、劉慶龍及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間，一同串謀和與其他人士串謀欺詐星展銀行，從而致使該銀行支付共逾7,530萬港元予景泰建築。該項控罪指上述三名被告涉嫌向星展銀行申請開出三張以景泰建築為受益人的信用證，而明知該等信用證並沒有真正的相關交易；以及提交虛假文件以支持有闗申請，有關文件包括發票、裝箱單和貨運收據。

其中一項貪污控罪指，王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至11月15日期間，一同串謀使王曉杉在無合法權限或合理辯解下，接受總額逾14.8萬美元（即逾115萬港元），作為轉介成達建築給中國鐵建香港進行業務合作的誘因或報酬。

另一項貪污控罪指，王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年12月13日至2017年6月7日期間，一同串謀使王曉杉在無合法權限或合理辯解下，接受總額逾6.1萬美元（即逾47.5萬港元）及12.5萬港元，作為致使中鐵國際貿易香港向成達建築提供財務資助的誘因或報酬。

餘下十三項控罪指，劉慶龍、盧沛如及陳家豪涉嫌於2017年1月24日至9月25日期間，處理在景泰建築、AIL及盧沛如操控的其他公司的多個銀行戶口內的7,530多萬港元，即上述串謀欺詐罪名中提及的款項，而他們知道或有合理理由相信該筆款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

中國鐵建、中國鐵建香港、中鐵國際貿易香港及星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。