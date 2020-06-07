調查指六成家長認為子女對復課感壓力　有家長憂子女跟不上進度

小四至中二學生將於明日（8日）復課，有機構就家長對子女復課的看法進行問卷調查。調查亦發現，近六成受訪家長認為子女對復課安排感到壓力，更有家長表示擔心子女復課後追不上學習進度。 香港家庭教育學院總監狄志遠提醒，家長應以平常心面對，向子女多作正面鼓勵，又認為學校不應該強制每一個學生都要補課，而是因應學生的需要作適當安排，以及盡快公佈暑假安排。

香港家庭教育學院（IFE）於5月21日至6月2日期間，以電話訪問形式在全港隨機抽樣訪問子女就讀中、小、幼的家長，共成功訪問615人；受訪者中有約四成為小四至中二家長，約三成中三至中五家長。

調查發現，近六成受訪家長認為子女對復課安排感到壓力，更有家長表示擔心子女復課後追不上學習進度。（曾凱欣攝）

有家長憂子女復課後追不上學習進度

調查發現，有五成家長認為子女復課後最難適應的地方為子女作息時間的轉變，其次為在家備課及參加補習班，近兩成家長則指沒有特別為復課作準備。

調查亦發現，近六成受訪家長認為子女對復課安排感到壓力，更有家長表示擔心子女復課後追不上學習進度，同時亦有超過八成家長認為子女對復課感到開心。另外，近四成家長計劃會在暑假期間為子女安排學術活動。

復課後作息時間難適應 狄志遠︰家長應訂為子女時間表

香港家庭教育學院總監狄志遠指，停課其間子女可能長時間沒有跟隨較有規律的作息時間表，加上復課後學校會以半日制方式上課，認為停課對家長而言為新事情，子女亦需要時間適應及調整。他又建議，復課在即，家長應為子女設定有規律的作息時間，避免子女在睡前使用電子產品，以免影響睡眠作息。

育有一名12歲、就讀中一兒子的鄭權女士提到，學校已通知家長考試將會安排於復課之後的一個月後，擔心兒子跟不上進度。（曾凱欣攝）

育有一名12歲、就讀中一兒子的鄭權女士提到，停課期間，兒子就讀的學校以網上平台授課，自己每日都會花約2至3小時，與兒子複習網上教學的內容，但認為透過網上教學，內容會因此濃縮，令兒子「學得少咗」，擔心日後兒子升班後基礎會打得不夠好，因此支持學校安排補課。

她又提到，學校已經發通告，通知家長學校會於復課後一個月安排考試，雖然有少許擔心，但她無奈表示都要接受學校的安排，又指學校已將考試範圍縮窄，期望問題不大。

後課在即現零星確診 鄭女士：不太擔心

近日本港出現零星確診個案，但鄭女士認為現時疫情已受控，又提醒兒子做好防疫措施，包括配戴口罩、提早出門避開早上人多的繁忙時間，以及帶備2至3個口罩於書包作替換等，因此不太擔心。

香港家庭教育學院總監狄志遠提醒，家長應以平常心面對復課，對子女多作正面鼓勵。（曾凱欣攝）

狄志遠建議家長應以平常心應對復課

雖然有家長擔心子女復課後追不上學習進度，但狄志遠提醒，家長應以平常心面對，多作正面鼓勵。至於被問到暑假補課會否令學生適得其反，他就認為補課是必然的安排，但認為學校不應該強制每一個學生都要補課，而是因應學生的需要作適當安排；學校亦應在開學後掌握學生的學習進度，與家長保持溝通，以及盡快公佈暑假安排。

他又提醒，家長應避免為子女過份編排補習活動，建議家長除了學業成績亦應多留意子女的身心健康。