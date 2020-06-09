漁護署研究指寵物食品安全性可接受　黃碧雲斥報告誤導公眾

現時本港並無法例規管寵物食品的生產、進口和分銷，大部分寵物食品均從外地進口。政府當局今日（9日）向立法會食物安全及環境衞生事務委員會發表研究報告，指測試共360個常見的寵物食品，所有樣本均為滿意。立法會議員黃碧雲指僅測試八種物質非常不足，斥報告誤導公眾。立法會議員陳志全亦指，同時某些物質為寵物患腎衰竭的成因之一，然而研究未有加入該化學物進行測試。

漁農自然護理署於2017年10月委託承辦機構進行研究，收集和測試共360個常見的寵物食品，包括乾糧、濕糧、半濕糧、冷凍脫水糧及急凍糧。研究先後六次收集樣本，每次收集60個，並參考歐盟、日本等地的法例，檢測八種常見的有害微生物和物質。結果顯示，所有樣本均為滿意，沒有出現欠佳的情況。

漁農署研究顯示，所有寵物食品樣本均為滿意，沒有出現欠佳的結果。（Getty Images）

黃碧雲表示，曾自行購買貓糧和狗糧化驗結果化學物超標，她直斥當局︰「我求其買都超標，你咁好彩搵果啲都冇超標？」她又指，僅測試八種有害微生物和物質非常不足，指多種物質均對寵物有害，「你只係驗鉛同砷，然後你就話畀立法會聽非常安全冇問題，你有冇搞錯呀？非常之誤導囉。」陳志全亦指，寵物同時吸收三聚氰胺和三聚氰酸，疑為寵物患腎衰竭的成因之一，然而研究未有加入三聚氰酸測試。

鄔啟亨解釋，是次研究著重整體安全性，以及考慮到研究的時間和費用不能過多，因此選擇常見超標的測試項目首先測試。（立法會網頁截圖）

漁農自然護理署獸醫師（技術事務）鄔啟亨解釋，是次研究著重整體安全性，以及考慮到研究的時間和費用不能過多，因此選擇常見超標的測試項目首先測試，結果反映寵物食品的安全性可接受。