七一闖立會案｜王宗堯孫曉嵐12人被控暴動罪　留學生梁繼平列被告

藝人王宗堯及港大前學生會前會長孫曉嵐等十餘人，被指於去年7月1日曾闖入立法會會議廳，案件定於明天（10日）再提訊，控方突加控多名被告一項暴動罪名。此外，控方早前亦票控正於美國留學、當日曾拉下口罩發言的梁繼平。據悉，控方指當日各人曾在立法會大樓內出現，亦有被告疑曾在立法會大樓內自拍。 當日在立法會造成的破壞，所涉及的維修費用達3,600多萬元。

7月1日晚上9時50分，示威者在主席台撐起雨傘陣。（資料圖片／羅君豪攝）

據悉一被告將獲撤控

控方原本分開4案，控告12名被告，而據悉其中一名被告周樂謙（29歲，車房工人），將會獲撤控。此外，另有3宗新傳票案件，被告分別為梁繼平、吳志勇和范俊文，同被票控1項「進入或逗留在會議廳範圍」罪。

據悉，控方明除申請加控暴動罪外，亦會申請把4宗案件和吳志勇的票控案合供。此外，控方明天亦要求押後，以準備轉介至區域法院所需的轉介文件。

梁繼平現於美國留學，他曾任港大《學苑》總編輯，是《香港民族論》編者之一，負責撰寫「綜援撤限爭議與本土政治共同體」一文。

7月1日晚上，梁繼平於立法會內除下口罩，宣讀宣言。（資料圖片／梁鵬威攝）

+ 18 + 17 + 16

12被告包括網媒記者

合併後的案件共涉12名被告，依次為黃家豪（20歲，學生）、羅樂生（19歲，廚師）、何俊諺（21歲，運輸工人）、畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，無業）、潘浩超（31歲，無業）、熱血時報記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（41歲）、地盤工人沈鏡樂（24歲）、社運人士劉頴匡（26歲）、學生文家健（21歲）和吳志勇。

他們將面對合共16項控罪，所有被告同被控1項暴動控罪。此外，所有被告各面對一項進入或逗留在會議廳範圍罪。而第6被告潘浩超另被控1項暴動、1項非法集結和1項刑事毀壞罪。

去年7月1日，示威者在立法會主席台掛上「沒有暴徒只有暴政」標語。（資料圖片／羅君豪攝）

黑衣示威者闖入有人持槌及鋼管

據了解，控方指示威者下午在政府總部及立法會綜合大樓聚集，大部分人身穿黑衣，其中有人蒙面及配有頭盔、防毒面具等，其後示威者以槌、鋼管、網籠手推車撞向立法會大樓的玻璃幕，亦有人投擲雨傘、雞蛋、水樽等。

去年7月1日，示威者佔據整個議事廳。（資料圖片／羅君豪攝）

有人撕毀基本法書籍

傍晚近6時，立法會秘書處發出紅色警示，保安以音訊系統要求大樓內所有人馬上離開。9時左右，示威者由捲閘衝入立法會破壞會議廳及保安控制室，包括打破閉路電視、撕毀基本法書籍、在牆上及香港的區徽塗鴉、插上英國殖民地旗幟。至凌晨零時，警方作出驅散，事件中總維修費逾3628萬。

王宗堯疑被拍到在會議應內

孫曉嵐疑被拍到近11時進入會議廳，其口罩拉低至下巴位，與其他示威者交談。而王宗堯亦疑被拍到在會議廳露面，與示威者及記者對話等。

警方翻看錄影及採集指紋調查。所有被告均於事後被捕，部分人保持緘默，有人表示以記者身份進入立法會大樓，亦有人否認曾進入立法會。

案件編號：ESCC2241、2255、2316、2745/2019，ESS46507、46508、46509/2019