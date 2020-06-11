「岳」少年襲警後涉拒捕｜警員稱被告曾想搶警棍　認施用胡椒噴霧

身穿印有「岳」字灰色上衣的19歲少年，涉嫌在去年9月在北角用棍襲擊警員後，嘗試逃離時被多名警員合力制服，過程並被傳媒拍攝下來。案件今（11日）在東區法院審訊，少年早已承認襲警，今亦承認藏有攻擊性武器罪，但他想控方撤回拒捕指控，卻未達成共悉，案件繼續審訊，辯方透露會以警方使用不當武力作辯。當日受襲的警員出庭作供，他指當日遭被告用鋁棒擊打5下，之後被告不斷嘗試逃走，並曾想爬圍板離開，警員到場增援時，被告更疑想搶警員警棍，制服期間他們曾向被告施用胡椒噴霧。

被告陳以晉承認襲警及藏有攻擊性武器，但卻否認拒捕罪名。(資料圖片)

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被告陳以晉，19歲，被控一項襲警罪、一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項拒捕罪。他承認首兩項罪名，第三項拒捕罪則不認罪。

辯方質疑警方拘捕使用過量武力

被告早前已承認襲警，今亦表示願意承認管有武器一罪，並問控方會否以其他方式處理拒捕的指控。惟雙方律師商討後，無法就被告被捕過程的字眼達成一致，最後控方決定繼續指控被告拘捕，被告不認罪，辯方亦透露會循警方拘捕時使用過量武力，並非正當執行職務，作為其抗辯方向。

督察腳及左肩受傷

控方開案案情指，2019年9月15日晚上約8時半，警方機動部隊到英皇道附近處理堵路示威，至晚上約10時25分，警務督察馬智聖在油街附近追截包括被告在內數名黑衣示威者，示威者走進七海商業中心和一個露天停車場之間的小巷內，有人躲藏在車輛之間。馬發現一名示威者試圖逃走，正欲追捕時，被告從背包抽出一支鋁製的「自拍神棍」襲擊馬的背部及頭部，馬用手擋隔並揮動警棍還擊。被告其後試圖逃走，多名警員到場增援並把被告制服；警誡下被告保持緘默。

馬被送到律敦治醫院治理，其左肩觸痛，右邊腳踝有骨折和浮腫，需要用助行器行走，並獲2.5月病假，以及需要接受約1.5月物理治療。

被告被制服後血流披面

控方播出網上新聞片段， 片中見被告在背包中抽出一支鋁棒，並擊向前方的軍裝警員5次，警員亦有還擊。其後多名警員趕至，將被告壓在牆上和地上，向被告大叫：「唔好郁」、「唔好反抗」，又近距離向被告面部施放胡椒噴劑，最終將被告制服在地。片段所見，被告血流披面，地上亦有血跡，之後被送往醫院。

指被告曾試圖爬圍板逃走

控方傳召當日被襲擊的督察馬智聖作供，馬稱他當晚追捕一群黑衣示威者，跑至北角七海商業中心和一個露天停車場之間的小巷內，遭被告用棍擊背部，被告再擊打他約五下後逃走，馬揮棍擊中被告至被告跌倒，但被告隨即再逃走，並踏中馬的右腳踝令馬受傷。其後被告再次試圖爬過圍板逃走，高級警司林鴻釧試圖拉下被告時跌倒，並壓到馬受傷的腿。

指被告曾試圖搶警棍

馬續稱，多名警員其後增援，被告一直掙扎，馬指被告一度試圖搶奪警員17678手中警棍，與警員「鬥力」，不願被帶上手扣，警員向被告使用胡椒噴劑，並最終用手扣制服被告。

案件下午續。

案件編號：ESCC 2146/2019