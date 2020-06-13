中重型貨車存三大盲點　司機應時刻「掃盲」　善用魚眼鏡減意外

所謂馬路如虎口，本港去年全年有133宗致命交通意外，當中55宗為行人，佔六成即34宗是長者。警方研究去年數據發現，司機盲點是意外成因之一，部分在開車及轉彎時發生，而中型及重型貨車亦因司機位較高，擁有三大盲點位，分別是車頭兩米內及左右兩邊A柱位置。警方提醒貨車司機在開車前及轉彎時務必「扭頭、望鏡及睇魚眼鏡」掃盲，而途人亦不應靠近貨車車頭及貪方便亂過馬路。

根據警方數字顯示，在2015至2019年65歲或以上長者致命交通意外分別有49、46、37、44及34宗，而今年首4個月亦已錄得11宗。警方研究去年意外數字發現，88%長者在獨自過馬路時喪生，79%意外源於不遵守交通燈號或在非過路處過路，有82%意外發生於長者居所附近，59%於早上6至11時，往返晨運或食早餐時發生。而意外司機方面，有12宗即三分一宗意外在轉右彎時發生，八成涉事車輛為貨車及公共交通工具，有53%司機擁十年以上駕車經驗，35%更有超過20年經驗。

警方認為司機盲點是意外成因之一，部分在開車及轉彎時發生，以中型或重型貨車為例，由於車身較高，存有三大盲點位：

第一，正常成年人身高倘靠近車頭兩米內，司機無法直視察覺；

第二，如途人身型矮小，站在左邊車頭，或會被左邊A柱遮蓋；

第三，由於右邊A柱接近司機，覆蓋視線範圍較大，司機右轉時有可能一時間見不到途人過路。

政府化驗所法證事務部物理組高級化驗師譚卓寧博士指，站在貨車兩米內，司機無法見到途人；在兩至三米內則只見頭部；三米以外才會見到整個身驅。（羅君豪攝）

1.4米高婆婆墮盲點遭撞斃

本港過往曾發生盲點致命交通意外，去年4月，一輛重型貨車在大角咀依燈號停車期間，一名78歲、身高1.4米的婆婆推着手堆車，欲從司機位置左方橫過馬路，惟當司機開車時，因婆婆當時墮入盲點被輾過昏迷，送院搶救後不治。另一宗意外發生於去年9月，84歲伯伯在屋邨範圍內亂過馬路，遭一輛超速的士右轉撞倒，清醒送院後不治，據政府化驗所重組，意外前兩秒，伯伯曾落入的士右邊A柱盲點，但下一秒重新出現司機視線範圍，惟車速過快來不及收油釀成意外。

去年4月，一名婆婆在貨車前橫過馬路期間，疑墮入司機盲點遭撞斃。（資料圖片）

開車前留意有否途人靠近車頭

雖說墮入盲點恐釀意外，但事實上並非無可避免。警察駕駛及交通訓練中心警長蘇文毅提醒司機，開車前必須環視四周，再望側鏡及倒後鏡，亦應善用左側鏡上方的魚眼鏡「掃盲」，留意是否有途人靠近車頭。交通總部道路安全課總督察鄭梓人亦提醒途人，尤其長者切勿貪圖方便亂過馬路，避免在司機盲點出現，過路前與司機有眼神接觸，「如果你見唔到司機，咁司機都幾乎唔會望到你」，警隊亦針對長者行人安全推出「同行計劃」，於長者經出沒地點進行宣傳。