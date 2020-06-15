海港城向兩童裝名店Armani Junior及Abebi追租　合共涉款達5百萬

海港城兩間童裝名店Armani Junior和Abebi，被指自去年12月起拖欠租金和服務費等，分別拖欠340萬和161萬元。海港城日前入稟高等法院，向兩店追討欠款和相關利息，以及要求收回舖位。此外，著名化妝品連鎖店「卓悅」的青衣城舖位分店，亦遭業主港鐵入稟追討134萬多元的欠租和雜費。

Armani Junior店月租達48萬

海港城日前亦分成兩案，入稟高等法院向商場內兩間童裝名店追租。原告Wharf Realty Limited在入稟狀稱，以月租46.4萬元(之後加至48萬元)把G樓10號舖位，租予經營「Armani Junior」的Abebi Limited。

Abebi店月租亦達22.7萬

原告亦以月租22.7萬元把G樓54號舖位租予經營「Abebi」的Agb Legend Limited。

惟兩舖自去年12月起拖欠租金和服務費等，「Armani Junior」拖欠約340萬元，而「Abebi」則拖欠161萬元。原告除入稟追討欠款外，亦要求對方交還舖位。

卓悅在青衣港鐵站的分店被追租。(資料圖片)

卓悅青衣港鐵站店亦被追租

此外，港鐵亦向卓悅追討欠租。香港鐵路有限公司在入稟狀稱，與首被告卓悅化粧品批發中心有限公司簽下租約，自2017年11月把青衣城舖位借予對方，首年租金為每月28.7萬元，租金之後遂年增加，而租金在2020年11月將會加至31.萬元。若每月營業額的8%高於要支付的租金，首被告則需支付每月營業額8%的金額作租金。

原告亦與次被告卓悅控股有限公司簽下擔保協議，若首被告違約，次被告需向原告賠償。

原告曾減租但卓悅仍未有支付

雖然原告曾把本年2和3月的租金，由原本的29.5萬多元，減至14.7萬多元，惟首被告自本年3月起，拖欠租金和管理費等，合共134萬多元。原告現入稟向兩名被告追討，並要求交回舖位。

案件編號：HCA760/2020