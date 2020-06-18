涉扮古天樂公司總監騙財騙色　文員要女子仿《婚前試愛》床戲親吻

律師行文員涉訛稱在藝人古天樂成立的電影公司中任人事總監，以替電影試鏡為名，誘騙一名女子到酒店非禮，期間騙取女方5000元，而文員另涉求職騙案。他今（18日）在區域法院繼續受審。遭非禮的女事主指，抵達酒店後，被告稱協助試鏡的男模特兒無法到場，於是親自替她試鏡。被告先向她播放由羅仲謙及周秀娜主演的電影《婚前試愛》中的一段床戲，著她模仿，更用手指裝作嘴唇掃她的身體，又叫她當作正被親吻及「畀反應」。

被告唐家樂共被控4項盜竊罪、2項使用虛假文書罪及1項非禮罪，在區域法院受審。(資料圖片)

涉遭被告非禮的事主X供稱，她為自由工作者，會接拍廣告及出席活動。去年10月21日在社交平台收到訊息指有工作介紹予她，對方自稱為天下一電影公司的人事總監「K.T. Tang」，想介紹她拍化妝品廣告，及由葉念琛執導的電影，更稱欲簽下她成為公司藝人。

試鏡需帶內衣褲及少女睡衣

「K.T. Tang」又稱要替她試鏡及談合約，相約她翌日到銅鑼灣迷你酒店，屆時會有師傅為她度身，又會有拍攝團隊、化妝師及男模等人在場，亦著X帶內衣褲及一套少女睡衣到場。

量身師傅及男模等均未現身

X應約到酒店，並與被告見面，惟上房後未見有其他人，被告稱其他人「做緊野，轉頭先黎」，及後二人在房內談合約。期間被告指量身師傅無法到場，於是由他親自替X度身，X曾問他沒有尺如何量度，他稱用手「一欖一欖」幫X量身，包括量上圍、腰圍、臀圍及腿長，X當時只穿著背心，並沒有穿戴胸罩。被告觸碰到她，但非「好侵略性」，故未有感不適。

著模彷《婚前試愛》床戲

被告及後又稱，協助試鏡的男模特兒也無法到場，只能由他親自替X試鏡。X憶述被告先在手機向她播放電影《婚前試愛》中，一段由演員羅仲謙及周秀娜出演的床戲，並著X模仿。當時X向對方說明試鏡期間，不可觸碰其胸部及下體。

手指扮嘴唇掃身

X又稱，當時應對方要求只穿著內衣褲，被告接著以手指裝作為嘴唇，由X的唇一路掃至她的下腹，著X當作正被親吻，並要求X「俾反應同嗌」，X認為被告行為仍然「好君子」。被告之後將枕頭放在X雙腿間，著X模仿進行性行為。

案件編號：DCCC 827/2019