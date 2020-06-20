港版國安法〡楊潤雄稱國安立法非常及時　將向學生廣泛宣傳教育

教育局局長楊潤雄昨日（19日）接受央視新聞專訪時形容，在修例風波事件中，不少學生被利用和煽動而走上歧途，對此予以強烈譴責。楊又指，港版國安法立法具有緊迫性和重要性，未來一段時間，將對香港學生廣泛宣傳和教育，讓他們了解和認識國家安全法的重要意義，了解國安立法給香港社會穩定帶來保障。

教育局局長楊潤雄昨日接受央視新聞專訪時表示，在修例風波事件中，不少學生被利用和煽動而走上歧途，對此予以強烈譴責。（央視新聞截圖）

教育局局長楊潤雄在央視新聞專訪時表示，自去年6月至今年5月，有9,000個市民被捕，當中大約40%是學生。他指，社會上大部份人都覺得很痛心，對教育界來說是一件傷心的事，也是一個警號。

他指，看到有不少的政治團體和政治人物，為推動自己的政治主張，利用這些學生，誤導或煽動他們採取一些比較激進或違法的行動。他指，對這些用學生作為政治籌碼的手段，非常不贊同，予以強烈譴責。

未來將對香港學生廣泛宣傳教育，讓其成為知法、守法青年人

楊潤雄表示，國安立法來的非常及時，具有緊迫性和重要性，未來一段時間，將對香港學生進行廣泛宣傳和教育，讓他們成為知法、守法的青年人。楊續指，未來的重點是要幫助學生了解國安法的重要性，亦相信香港國家安全法立法及實施後，對教育學生方面將有積極的推動，藉此向學生介紹和解釋國安法的意義、重要性及對香港穩定帶來積極作用。

他就，要教導學生了解，為何國家安全對他們是責任和義務，「因為他們是國家的一部份。所以，他們每做一件事要考慮，他對這個國家安全，對這個國家的發展，帶來什麼樣的一個積極的作用，這個是我們希望將來我們可以做得到的。」