父親節｜沙士老將帶隊再戰新冠肺炎　考DSE女兒隔空送飯兩月

新冠肺炎疫情襲港，本港累計逾千人確診，瑪嘉烈醫院任職高級物理治療師廖悅明，是院內「防疫小隊」成員之一，須輪流為確診者進行物理治療及涉及高危的霧化醫護程序「抽痰」。為避免一旦染疫會傳染家人，他每當負責「防疫更」時皆會搬到酒店暫住，連同14天隔離期，每次為期一個月，碰巧錯過了幼女應考文憑試的重要時刻。 廖悅明感激忙於「備戰」的女兒體諒及支持，更在百忙中抽空，每天來往酒店與家居之間的天橋，與他相見數秒鐘、沒肢體接觸下送「愛心飯盒」打氣。陪伴確診者康復出院，是千金買不來的難忘體驗，而完成兩次「防疫更」的他形容，疫情令他明白「一家人齊齊整整」，在今日（21日）父親節吃一頓簡單晚飯，已是世上最幸福的事。

瑪嘉烈任職高級物理治療師廖悅明，與另外兩名曾經歷沙士疫情的同事，帶領另外三個同事，組成「防疫小隊」，為瑪嘉烈內的確診者提供物理治療服務。（黃寶瑩攝）

每次治療病人長至45分鐘 部分需「抽痰」​

在瑪嘉烈醫院任職高級物理治療師的廖悅明，擁有2003年沙士「抗疫」經驗，疫後十多年後晉升成管理層的他，今年再遇新冠肺炎。他遂與另外兩名有沙士經驗的同事，以舊人帶新人的方式，組成六人「防疫小隊」，為瑪嘉烈內的確診者提供物理治療服務。

他表示，確診者胸肺功能差，多需長期卧床或用呼吸機，配合物理治療，適時轉身或做簡單動作，可減低併發症發生，惟每次治療須近距離接觸半小時至45分鐘，加上部份病人需「抽痰」，是霧化醫護程序，有一定傳染風險，故須專門隊伍負責。

尚有五年便退休的他直言，小隊有傳承作用，「以舊帶新」形式培訓下一代「接班人」，萬一日後若有高風險疫情，團隊亦有經驗應對。

廖悅明憂心不幸受感染會波及家人，在服「疫」期間及其後僭伏期共一個月內，皆會搬到酒店暫住。未能在女兒應考文憑試時陪伴在側。（黃寶瑩攝）

女兒Ann：為父再上抗疫最前線感到擔心

被年輕同事笑似「爸爸」的廖悅明，實際亦與太太育有一對子女。他憂心不幸受感染會波及家人，故每次服「疫」期間及其後隔離的14天，皆會搬到酒店暫住。其中一次「抗疫更」，撞上女兒應考文憑試的重要時刻。

女兒Ann說，沙士時她是手抱嬰兒，對當時沒印象，得悉爸爸是次疫情須再走上抗疫最前線，一度感到擔心，亦希望文憑試期間有爸爸陪伴在旁，「面對DSE，心情都幾徬徨，都會想爹哋係身邊陪伴，有心靈嘅慰藉。」

+ 3 + 2

身為體院少年羽毛球隊員的Ann指，爸爸是她的「私人物理治療師」，她明白物理治療對病人康復十分重要，故有意成為物理治療師的她，決定支持爸爸。

覺得佢好勇敢，咁近距離接觸病人要有一定勇氣，有一定風險都堅持完成工作，我好佩服佢。 瑪嘉烈高級物理治療師廖悅明的女兒Ann

任父親「送飯專員」 每晚天橋上送上愛心飯盒​



為了表示支持，忙於應付文憑試及體能訓練的Ann，主動擔任爸爸的「送飯專員」，每晚在連接屋邨及酒店的天橋上與爸爸短暫會面，送上媽媽製作的愛心飯盒，為爸爸打氣。

Ann指，文憑試數學科表現未如理想，既緊張又荒亂，幸得到爸爸及時鼓勵，令她重拾信心，「考數學，眼前好多數字，加埋口罩焗住，令我更焗更暈，進度比平時慢，心好亂，表現無想像中咁好，好失望......係兩份卷中間ＷhatsApp爹哋，得到小小安慰，明白只係一科，唔使太介意。」

「一家人齊齊整整係埋一齊，已經好開心」



廖悅明形容，3月底至4月底時，他與女兒似在兩個戰場上各自「打仗」，但亦會互相關心，不時分享減壓方法。他感觸地說，一度須使用呼吸機的確診者，最終在醫護合力照顧下康復回家，「係錢買唔到嘅獎勵」；而疫情期間，一家人見面機會雖然大減，關係更勝從前，「係屋企時，大家未必每晚傾到偈，但分隔咗，令大家維繫更深，每晚11點都會視像傾偈。」

他認為女兒疫情期間成長不少，會關心及照顧家人； Ann則笑指，十多年來首次聽到爸爸主動表示「掛住屋企人」。

由於廖悅明需指導實習生，故每次為期一個月、已輪兩次的「抗疫更」，最快今年9月才再臨。今日父親節，一家人終有機會聚首，戴著口罩的廖悅明笑得眼彎彎地說：「啱啱完咗第二次防疫隊、隔離完14日，可以返屋企，阿女又考完DSE，相信一家人終於可以食返餐好......成個疫情嘅體會，係快樂好簡單，一家人齊齊整整係埋一齊，已經好開心。」