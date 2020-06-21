政府派錢一萬｜七旬婦自疫情無工開　哽咽盼盡快派錢：個個都手緊

現金發放計劃首日（21日）接受登記，多區銀行、郵局一早外便出現人龍，大批長者等候提取表格、交表。有七旬長者平日照顧中風丈夫，坦言自疫情起「無工開」，近五個月皆是零收入情況。談起苦況，她一度哽咽，直言1萬元來得遲，期望盡快交表盡快有錢收，「尤其時呢個環境，個個都（手）緊。」

現金發放計劃首日（21日）接受登記，深水埗區內銀行、郵局早上出現排隊人龍。（歐嘉樂攝）

參與計劃的21間銀行今日上午7時開始接受電子登記，全港約1,000間銀行分行及約120間郵政局亦會作特別安排，在上午9時至下午5時開放，方便市民遞交書面登記表格。

有長者太心急多次填錯表格

記者早上9時到位於深水埗的郵局視察，有數名長者在郵局外看計劃詳情海報，排隊取表、交表。另外，區內多間銀行外皆大排長龍，更有長者取表後即場填表，務求盡快遞交，不過有伯伯太過心急，3次皆填錯資料。

胡婆婆與中風丈夫二人同住，受疫情影響，2月起至今仍然「無工開」。（歐嘉樂攝）

原從事保姆行業 受疫情影響停工

冀盡快交表的70歲的胡婆婆與中風丈夫二人同住，原從事保姆行業，因疫情關係，自2月起便沒工開，「足足5個月，咩嘢工都無開，點搵？」無工開平日只能盡慳，但開支如租金、水費、電費亦少不免。她又指，自己仍有能力工作，沒領取綜援打算，「做得一年得一年，人哋唔請我先算」，亦不希望打擾子女。

基層眾多，不少銀行外皆大排長龍，「（1萬元）真係嚟得好遲！」回想起去年派4000元的「亂象」，她直言怕「歷史重演」，「等到我都唔記得咗太耐」。胡期望，盡快交表盡快有錢收，「尤其時呢個環境，個個都（手）緊。」

有伯伯太過心急，連續3次填錯資料。（歐嘉樂攝）

有深水埗長者一早到郵局取表，雖由宣布派錢至今苦等數月，但她認為「遲好過無」。（歐嘉樂攝）

長者笑言派一萬「永遠唔夠」

亦有長者指，政府由宣布派錢至今苦等數月，但她認為「遲好過無」，期望盡快「填咗穩陣啲」，料是次有清晰時間表，效率會較派4000元時好，「嗰陣一疊一疊，攞中邊個就有先」。她認為，1萬元可幫補一下日常支出，惟笑言：「夠就永遠唔夠！」

有長者不懂填寫表格。（歐嘉樂攝）

+ 8 + 7 + 6

有獨居長者沒電話號碼 不懂填表

在銀行成功交表的王婆婆指，女兒一早在家中幫忙填好表格，且需要的資料簡單。她指，整體排隊時間不久，現場又有職員維持秩序。有長者8時半即時取表，卻不懂如何填寫，年屆八旬獨居長者蔡伯伯站在銀行前，慨嘆現場沒人幫忙，「之前派4000蚊、派6000蚊都有人幫手填」。

財經事務及庫務局早前提醒，使用書面表格人士需按年齡分三批開始進行登記，首批（即1955年或之前出生人士）可於本月21日起開始遞交表格，而在首兩星期進行登記的人士，會同步在7月20日左右起收到款項或領取支票通知，因此無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。