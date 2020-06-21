日偏食｜市民多區觀賞　天文愛好者原赴台看日環食　因疫情取消

今日（21日）除了是父親節，香港上空更會看到日偏食，有近90%太陽表面面積被月球遮掩！若今次錯過了，就要等50年才有機會在本港親歷此天文現象。多區市民紛紛把握機會，觀賞日食。有天文愛好者原訂好機票赴台，因疫情無奈取消，但仍然認為香港的日偏食景象感「震憾」；亦有夢想成為科學家的小朋友看到後高呼「好靚」、「好excited、enjoyable！」

下一次遮掩面積達八成的日食，需等到50年後的2070年，故不少市民把握機會今日觀賞。（余俊亮攝）

由於疫情關係，香港太空館今年只與其他機構合辦網上直播，而沒有舉行現場觀賞活動。不過，天文組織「坐井會」則在今日下午於荔枝角公園舉行觀賞活動，高峰期一度吸引過百人參與，亦有市民自備遮光片、自製針孔投影盒觀賞。

「坐井會」會長傅偉豪指，因應疫情，組織採取多樣防疫措施，包括為參加者量度體溫、提供酒精搓手液，並在每人使用望遠鏡後立刻消毒。他指，今日正值假日，加上天朗氣清，觀景甚好，吸引到不少市民觀賞，「夏天唔落雨都幾難得，夠睇架啦，咁大片清空！」

原打算到台灣觀賞 因疫情無奈取消

除了有一家大小到場觀看，亦有天文愛好者帶「私伙」機到來。鄭女士自小已鍾意天文，近兩年方開始認真研究，今年原打算偕同事到台灣嘉義看日環食，惟因疫情關係，訂好的機票亦只能退回。

她指，雖網上有很多相關資訊，但能親眼目睹仍感到高興，形容十分「震憾」。香港太空館二級助理館長戴曉峰早前透露，再下一次遮掩面積達八成的日食，要等到50年後的2070年。她笑言，若錯過今次機會，「我諗到時我都離開咗！」

適逢父親節 一家大小前來觀看

適逢周日加上父親節，不少市民一家大細前來觀看。當中楊太一家三口，便由荃灣來到美孚看日偏食，8歲的楊小朋友自言志願是當科學家，研究星空，「見到黑咗，好靚！」，不過又大嘆只能看到日偏食，而非日全食，感到十分可惜。

9歲的陳小朋友在日食初時透過遮光片觀看，形容「食咗少少」，不過天氣炎熱，形容今日如同「熱到好似比熔岩包住！」而看到太陽有近九成被遮的12歲徐同學更高呼「excited」，心情十分興奮。