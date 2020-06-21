袁國勇領皇仁校友觀日食　憶初聞「冠狀」淵源　稱分析病毒如觀星

今日（21日）是父親節，香港能看到日偏食，日偏食時間由下午2點36分開始，至4點08分食甚。皇仁書院天文學會今舉辦賞日偏食活動，活動由港大微生物學系講座教授袁國勇帶領一眾校友到皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站觀賞日食。 袁國勇談及當年觀察太陽黑子和日食時初次接觸「冠狀」一詞，對他而言有特別意義。他又將研究微生物比喻為觀星，認為做研究時經常面對不明朗或未知因素時，分析病毒和微生物時就如觀星，笑言「天文學會訓練好好」。

不少校友攜同一家大細參與活動，以特製的太陽濾鏡觀賞日食。(鄭子峰攝)

今日（21日）是父親節，恰巧香港能看到日偏食，皇仁書院天文學會今舉辦賞日偏食活動，活動由港大微生物學系講座教授袁國勇，帶領一眾校友到位於大潭的皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站觀賞日食。不少校友攜同一家大細參與活動，以特製的太陽濾鏡觀賞日食。

獲何鴻燊捐助 荒地改建成天文觀測站



港大微生物學系講座教授袁國勇笑言，八年前與數位校友回到皇仁書院參加開放日，發現學校天台因光污染和高樓阻擋不能看星。他在機緣巧合下得知當時位於港島大潭的獨木舟營地荒廢多年，後來獲校友何鴻燊捐助160萬元，將昔日獨木舟營地改建為「皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站」。



攜同兒子和太太參與活動的史先生提到，今次日偏食機會難得，「未見過帶佢哋睇吓」。(鄭子峰攝)

校友攜太太兒子參與 史生：未見過帶佢哋睇吓



今日恰巧是父親節，曾是皇仁書院天文學會會長、攜同兒子和太太參與活動的史先生提到，今次日偏食機會難得，加上兒子和太太從未見過日食，故特意參加今次活動，「未見過帶佢哋睇吓」。回想起讀書時期加入天文學會最難忘的經驗，他便要談起在1995年10月第一次觀看月偏食，史先生提到，當時剛對天文學有興趣，由師兄帶領在皇仁天台看日食，所以「今次帶仔仔體驗吓」，又認為加入天文學會是好玩的經驗。

皇仁書院天文學會主席黃奕彤表示，今次觀賞日食機會難得，令他能夠熟習使用日常較少機會用的天文觀測儀器。(鄭子峰攝)

日食機會難得 驚喜同學踴躍參與



皇仁書院天文學會主席黃奕彤表示，今次觀賞日食機會難得，再下一次看大型日偏食可能要等到50年後，今次活動令他能夠熟習使用日常較少機會用的儀器如大陽濾鏡。他又透露，下星期將會是考試週，因此對於今次活動額滿感到驚喜。

袁國勇：透過日食初接觸「冠狀」



袁國勇教授提到，日常工作繁忙，無暇抽身觀星，但適逢特別天文現象，如今日出現日偏食，特意出席皇仁天文學會的活動。他談及當年觀察太陽黑子和日食時初次接觸「冠狀」一詞，對他而言有特別意義。他又將研究微生物比喻為觀星，在廣闊的天空尋找特定的一顆特定的星並不容易，要透過觀察其運行時的軌跡、光度和顏色，認為做研究時經常面對不明朗或未知因素時，分析病毒和微生物時就如觀星，笑言「天文學會訓練好好」，期望日後能繼續幫到不少的師弟。

不少校友攜同一家大細參與活動，以特製的太陽濾鏡觀賞日食。(鄭子峰攝)