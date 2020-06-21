政府派錢一萬｜截至下午5時　首日已有200萬名市民經銀行電子登記

政府「現金發放計劃」今日（21日）正式接受登記，政府表示市民反應踴躍，截至下午5時，共有約200萬名市民於銀行遞交電子登記，亦有約8,000名市民以香港郵政網頁遞交電子登記表格。

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政府表示，現金發放計劃首日登記運作順暢，市民反應踴躍。截至下午5時，經參與計劃的21間銀行，遞交電子登記的市民共約200萬名；以香港郵政網頁遞交電子登記表格的市民約有8,000名。此外，本港約1,000間銀行分行和約120間郵政局亦作出特別安排，在上午9時至下午5時開放，接受市民遞交書面登記表格。

政府派錢一萬元的現金發放計劃，今日（21日）早上起接受登記。（資料圖片／張浩維攝）

政府指，使用書面表格的申請者需按照年齡，分三批開始進行登記。首批（即1955年或之前出生人士）可於今日起遞交表格。市民填寫表格後，可投進收款銀行或郵政局的收集箱，亦可郵寄表格至香港郵政信箱182020號。

而首兩星期進行登記的人士，會同步在7月20日左右，收到款項或領取支票通知，因此無須急於登記，亦無須親身遞交表格。



政府又指，經銀行辦理電子登記，為最快收到款項的方法。於本月底前，經銀行電子登記的申請者，將一律於7月8日左右，在其個人銀行帳戶收到款項。若於7月1日後電子登記，則在登記後約一星期收到款項。