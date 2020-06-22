皇室堡育嬰室疑有走光風險　商場即時停用　家長促換走磨砂玻璃門

民建聯婦女事務委員會今日（22日）公佈最新「走光黑點」，當中位於銅鑼灣的皇室堡育嬰室新上榜，委員會指出磨砂門物料未能保障女士，外人亦有機會透過門隙窺視餵哺。 《香港01》到皇室堡育嬰室視察，發現育嬰室已經停用，大門以磨砂面設計，門邊有一度幼細門隙。有家長認為育嬰室設計應保障婦女免遭窺視，磨砂大門亦缺乏安全感，應採用實門。

皇室堡育嬰室的門隙約有三分一個五元硬幣闊。（香港01記者攝）

皇室堡育嬰室被指有走光風險，商場職員今午已將育嬰室關閉，並稱會實施改善工程。現場所見，磨砂門推門位置門框貼有長形膠條封住門隙，但門鉸位置的門隙則未有堵塞，有約三分一個五圓硬幣闊，亦由於門框以金屬設計，有可能透過反光面見到內裏情況。

皇室堡職員關閉育嬰室，稱會進行改善工程。（香港01記者攝）

家長：加設可移動間板增安全感

陳女士表示，她在兒子年幼時經常使用各大商場的育嬰室，認為十分方便。她又指出，部分育嬰室私隱度極高，有可移動間板圍住餵哺空間，可令她們安心餵奶，認為其他商場可以參考。陳女士又建議，如有顧客認為有走光風險，商場應設法堵塞，例如改善育嬰室設計，有需要時應派保安員駐守。

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李先生就對育嬰室的磨砂玻璃門設計感驚訝，認為改用實門對女士有較大安全感，李太亦同意，磨砂玻璃會令她感到不舒適。李太又指出，若婦女進入育嬰室後感不自在，「一般好快用完就走，唔敢逗留太耐」。

楊太就指，即使育嬰室設計如何，都予人感不安全及欠缺私隱度感覺，因此多數在外出前就餵奶及換尿片。雖然從未用過育嬰室，但楊直指，育嬰室應帶給女士安全，如有機會被外人窺探，就一定要盡快處理。