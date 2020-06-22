交通津貼｜7月1日起降申領門檻　每月交通費逾200元即合資格

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，其中將「公共交通費用補貼計劃」的門檻由400元下調至200元，並由今年7月1日起生效，為期6個月。相關放寬措施的補貼可於8月中起可領取，料計劃能受惠約380萬名市民。

政府早前宣布推出第二輪「防疫抗疫基金」，宣布今年7月至12月期間，將「公共交通費用補貼計劃」的開支門檻由400元下調至200元。（資料圖片）

為減輕市民交通費用負擔，政府推出「公共交通費用補貼計劃」，市民於2019年1月1日起，倘每月公共交通開支超出400元，可獲超出的實際開支提供的25%補貼，並以每月300元金額為上限。至今年1月1日政府再「加碼」，將超出400元的公共交通開支的補貼比率由25%提升至33.3%，且補貼上限亦由每月300元增加至400元。

放寛措施為期6個月

然而新冠肺炎疫情下，為進一步紓緩個人現金流轉的困難，政府再調整交通補貼計劃，宣布暫時將「公共交通費用補貼計劃」每月公共交通開支水平門檻由400元下調至200元，並由今年7月1日起生效、為期6個月。換言之，市民每月的公共交通費用倘超出200元，其額外的開支將獲得從中三分之一的補貼，上限金額同樣為400元。

以長途路線舉例，倘市民每日上下班均往來屯門及中環並搭乘九巴960線，每程車費為20.8元，1個月搭乘40程將為832元車費，原有補貼機制下會獲得約144元補貼，門檻下調至200元後將能獲得多67元約211元補貼。（資料圖片）

↓↓領取方法可按下圖了解↓↓：

例子：每月1400元交通費開支 可領全額400元津貼

7月起放寬的補貼，市民最快可於8月16日起領取，預計能惠及本港380萬名市民。原有機制下，市民每月交通開支達400元未能獲得補貼，門檻放寬至200元後，市民即使交通開支達400元亦能獲取66.6元補貼；而市民原本交通開支每月須達1600元，方能獲得全數400元補貼，現時每月達至1400元便能獲全額補貼。

以長途路線舉例，倘市民每日上下班均往來屯門及中環並搭乘九巴960線，每程車費為20.8元，1個月搭乘40程將為832元車費，原有補貼機制下會獲得約144元補貼，門檻下調至200元後將能獲得多67元約211元補貼。倘市民購買九巴月票，價格為每月780元，由原本能獲取補貼金額為約125.4元，則會增至約193.3元。



短途路線方面，假設市民每日往來屯門及元朗並以西鐵出行，成人八達通每程車費為6.8元，連同港鐵7月1日起提供「程程20%車費扣減」優惠，大約每程車費為5.4元，1個月搭乘40程則為216元，在原有機制400元補貼門檻未能獲取任何補貼，但現時則會獲得約5.2元補貼。

而補貼領取限期及方式同樣維持不變，分別為期3個月以及於每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處、各大超級市場及八達通服務站等均能領取。

↓↓領取補貼地點↓↓：

-各個港鐵站和輕鐵客務中心

-指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處 (可按下圖查閱)

-任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場

-八達通手機應用程式

-八達通服務站