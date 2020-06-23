國際動物組織發現牛奶公司違背承諾　繼續出售籠養雞蛋

國際非牟利動物組織Equitas調查了牛奶公司集團旗下超級市場惠康和Market Place by Jason’s 的五個雞蛋供應商，發現有出售籠養雞蛋問題，包括農場環境衛生惡劣，雞蛋、雞隻和籠子上沾有糞便，有野鳥飛過養殖場，生病和身體變型的母雞終身擠困在細小籠子內，有禽流感等食品安全風險。 國際動物保護非政府組織槓桿基金會指出，牛奶公司在保障食物安全和農場動物福利方面是跨國連鎖超市排名的最後一位，牛奶公司更違反承諾，沒有停止售賣籠養雞蛋。

Equitas調查惠康和Market Place by Jason’s 的五個雞蛋供應商，發現農場環境衛生惡劣，雞蛋、雞隻和籠子上沾有糞便，有野鳥飛過養殖場，生病和身體變型的母雞終身擠困在細小籠子內，禽流感等食品安全風險，以及虐待動物問題。

槓桿基金會早前進行一項市場研究，評估在亞洲經營的主要跨國食品零售集團，對售賣非籠養雞蛋的承諾。在11家跨國連鎖超市之中，只得牛奶公司沒有百分百採用非籠養雞蛋的承諾，在保障食物安全和農場動物福利方面是跨國連鎖超市排名的最後一位。

牛奶公司只承諾將自家品牌雞蛋轉為高檔店的非籠養雞蛋，並沒有像Marks & Spencer和Walmart等超市，分別承諾在全球或大部份國家的商店百分百採用非籠養雞蛋。

槓桿基金會項目經理謝利依（右）指出牛奶公司最近公布的措施力度跟早前承認相差很遠，對本港惠康超市沒有承諾採用非籠養雞蛋。（陳家怡攝）

槓桿基金會表示，牛奶公司更違反向其承諾，沒有停止售賣籠養雞蛋。槓桿基金會項目經理謝利依指出，組織由去年11月至本年3月一直和牛奶公司溝通，牛奶公司承諾在2025年前在台灣出售的所有雞蛋都是非籠養，並在2028年前全球所有自家品牌都會採用非籠養雞蛋。但牛奶公司在本年4月的周年報告則表示，在2025年前在台灣出售只有自家品牌雞蛋是非籠養，而2028年前全球只有高檔超市採用非籠養雞蛋。

謝利依認為牛奶公司最近公布的措施力度跟早前承認相差很遠，對本港惠康超市沒有承諾採用非籠養雞蛋，亦未有履行當初涵蓋超過一萬多間商店的承諾。她促請牛奶公司回應，以及趕上同其他跨國連鎖超市的步伐，承諾只售非籠養雞蛋。

註冊營養師伍雅芬表示，歐洲食品安全局和十幾個國際研究小組發現層架式雞籠生產雞蛋農場，即惠康和Market Place by Jason’s大部分的供應商，感染沙門氏菌風險比非籠養雞場高達33倍。

Equitas項目經理鄧敏琳指出，疫症和流行病很多時都是源於食物安全問題，多個國家和企業致力確保食物安全，牛奶公司作為一家跨國連鎖超市卻背道而馳，將利潤置於食品安全之上，令人遺憾。她促請政府仿效歐盟盡快制訂有關法例，以及企業盡快訂下時間表淘汰非籠養雞蛋，未來會有請願活動和宣傳教育消費者。